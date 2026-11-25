Leer ha sido, desde tiempos inmemoriales, una actividad que nos define como seres humanos. En su nuevo libro, Un regalo de los dioses, la neurocientífica Nazareth Castellanos y el filólogo Antonio Basanta nos invitan a reflexionar sobre cómo este acto no solo ha reformado sociedades y culturas, sino que también ha influido en nuestra biología, modificando el cerebro y creando nuevas conexiones entre los sentidos y la percepción.

En un contexto donde la alfabetización se ha vuelto más crucial que nunca, los autores abordan el proceso de aprendizaje lector y sus múltiples beneficios a lo largo de la vida. En un mundo marcado por la digitalización y la prisa, se hace imperativo defender nuestra capacidad lectora, que ha dejado una huella indeleble en nuestra identidad.

Este libro se presenta como una verdadera oda al acto de leer, un acto que nos invita a detenernos, a sentir y a imaginar. La lectura, según Castellanos y Basanta, no solo moldea nuestro cerebro, sino que también nos ofrece una nueva perspectiva sobre la vida misma. En un momento en que la rapidez y la superficialidad parecen dominar, este ensayo se convierte en un llamado a la reflexión y a la apreciación del acto de leer.

La obra, publicada por SIRUELA en 2026, se inscribe en el género del ensayo y se dirige a todos aquellos que buscan entender el impacto profundo que la lectura tiene en nuestra salud mental y en nuestra forma de interactuar con el mundo. Con 168 páginas, este libro es un recurso valioso para educadores, psicólogos y cualquier persona interesada en el poder transformador de la lectura.

En definitiva, Un regalo de los dioses es más que un simple libro; es una invitación a redescubrir la importancia de la lectura en nuestras vidas y a valorar su capacidad para enriquecer nuestra existencia.