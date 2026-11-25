Buenos Aires, 25 noviembre (NA) -- La nave espacial tripulada china Shenzhou-24 se acopló con éxito este miércoles a la estación espacial Tiangong, según lo informado por la Agencia de Vuelos Espaciales Tripulados de China (CMSA, por sus siglas en inglés).

En un comunicado de Xinhua al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, se detalló que la nave llevó a cabo un encuentro y acoplamiento rápido y automatizado con el puerto frontal del módulo central Tianhe de Tiangong, y que el procedimiento completo duró aproximadamente 3,5 horas, según la CMSA.

La tripulación está compuesta por tres astronautas: los chinos Tang Hongbo y Wu Yi, junto al pakistaní Muhammad Zeeshan Ali, quien se convierte en el primer extranjero en visitar la estación espacial Tiangong. Los astronautas ingresarán al módulo Tianhe tras el acoplamiento.

Los tripulantes de Shenzhou-23, que ya se encuentran a bordo de la estación espacial, están preparados para recibir a los nuevos visitantes.

La nave espacial fue lanzada mediante un cohete portador Gran Marcha-2F, que despegó a las 08:18 del miércoles, hora de Beijing, desde el Centro de Lanzamiento de Satélites de Jiuquan, ubicado en el noroeste de China.