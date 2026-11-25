FOTO: Intensa búsqueda de una argentina desaparecida en Ubatuba tras un fuerte temporal

Una joven argentina está siendo intensamente buscada en Ubatuba, Brasil, luego de su desaparición durante un temporal que afectó la región, provocando la crecida del río Indaiá. La joven, identificada como Keila Daiana da Costa, se encontraba acompañada de su pareja, Enzo Antônio, quien fue encontrado sin vida.

La tormenta, que azotó la zona el domingo 22 de noviembre por la noche, sorprendió a la pareja mientras transitaban en moto por el barrio de Casanga. Intentaban cruzar un puente cuando el río Indaiá, en un acto de fuerza descontrolada, los arrastró.

De inmediato, se activaron los protocolos de emergencia y equipos de rescate, incluyendo bomberos y miembros de la Brigada de Bomberos Marítimos, iniciaron operativos para localizar a ambos y asistir a los afectados por el temporal.

Poco después, se confirmó el hallazgo del cuerpo de Antônio, de 30 años, mientras que Keila Daiana da Costa sigue siendo buscada por las autoridades, según informó la agencia Noticias Argentinas.

El municipio de Ubatuba reportó una caída de 172 mm de lluvia en solo tres horas, lo que generó múltiples incidentes, el cierre de carreteras y la evacuación de familias de sus hogares.

El comunicado del Ayuntamiento destacó que las áreas más afectadas incluyen Sesmaria, Vila Rezende, Taquaral, Angelim, Itamambuca, así como las proximidades de los ríos Indaiá y Ressaca. En Vila Rezende, se registraron inundaciones que impactaron viviendas y vías públicas, complicando el tránsito.

Keila, de 24 años, es oriunda de la provincia de Misiones y residía en Brasil desde hace casi dos años, donde también viven sus hermanos.