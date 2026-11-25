FOTO: Seis años sin Maradona: juicio final y un veredicto que se espera con ansias

Buenos Aires, 25 de noviembre (NA) -- Este miércoles se cumplen seis años de la muerte de Diego Armando Maradona, el icónico futbolista argentino que falleció el 25 de noviembre de 2020 en el barrio privado San Andrés de Tigre. Para recordar su legado y exigir justicia, se llevará a cabo una concentración a las 18:00 en el Obelisco, mientras se espera que el veredicto del juicio por su deceso se conozca el 22 de diciembre.

La sociedad argentina sigue atenta al desenlace del caso que rodea la muerte de Maradona, uno de los más grandes ídolos populares del país. Desde su fallecimiento, una multitud se reunió en las calles para rendir homenaje a un hombre que marcó la vida de muchos.

Las habilidades futbolísticas, su carisma y sus famosas declaraciones hicieron de Maradona un personaje único. El periodista Ernesto Cherquis Bialo describió a Diego como un ser multifacético, con al menos "ocho o nueve Maradonas", cada uno representando diferentes facetas de su vida.

Un juicio que llegó a su fin, un veredicto que se hace esperar

Seis personas han sido imputadas en relación con el deceso de Maradona: el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, la jefa de Cuidados Domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Edith Forlini, el psicólogo Carlos Díaz, el coordinador de Enfermería Mariano Perroni, y el enfermero Ricardo Omar Almirón.

Los primeros tres enfrentan acusaciones de homicidio simple con dolo eventual, con penas que podrían oscilar entre ocho y 25 años de prisión. Los otros profesionales de la salud están acusados de homicidio culposo. Durante el juicio, el clínico Pedro Di Spagna fue absuelto por el Tribunal Oral en lo Criminal N.° 7 de San Isidro, debido a que la Fiscalía y las partes querellantes solicitaron su inocencia.

El tribunal, compuesto por los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón, anunció que la lectura del veredicto tendrá lugar el 22 de diciembre a las 12:00, un momento esperado por la sociedad argentina.

A lo largo del juicio, más de 70 testigos, incluyendo familiares, médicos y amigos, brindaron su testimonio sobre los últimos días de Maradona.

Sin embargo, otro juicio por jurados populares está previsto, donde la única imputada será la enfermera Dahiana Gisela Madrid, quien estuvo a cargo de la atención del futbolista en sus últimos días.

Un documental ilegal que provocó una nulidad inexplicable

La titular del TOC 2 de San Isidro, Julieta Makintach, se vio envuelta en controversia al filmar un proyecto audiovisual sin autorización en el tribunal, lo que llevó a su destitución. Durante el juicio, Makintach fue acusada de falta de imparcialidad y se le negó la continuidad en el caso.

El juicio fue anulado, regresando a la etapa inicial y dejando a la espera una sentencia tras seis años de proceso judicial. Agencia NA