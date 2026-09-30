Premio Right Livelihood reconoce a mujeres que desafían el autoritarismo y la IA

ESTOCOLMO (AP) — El premio Right Livelihood fue otorgado el miércoles a dos mujeres y a dos organizaciones dirigidas por mujeres que enfrentan el autoritarismo, la violencia y la discriminación hacia las mujeres, así como los daños provocados por la inteligencia artificial, según lo informado por la fundación con sede en Estocolmo.

Los galardonados de este prestigioso premio internacional incluyen a una abogada de Pakistán, una investigadora de inteligencia artificial nacida en Etiopía, un grupo de derechos legales de Georgia y una red de agricultoras en el sur de África.

Este galardón anual fue establecido en 1980 por el filántropo Jakob von Uexkull, con el objetivo de reconocer esfuerzos que contribuyen a un mundo más justo y pacífico. Tradicionalmente, se anuncia poco antes de los Premios Nobel, cuya ceremonia está programada para el próximo lunes.

El premio Right Livelihood destacó que las ganadoras de este año son reconocidas por su "resistencia a sistemas que empujan a las personas hacia los márgenes, y una insistencia compartida en volver a poner a las personas en el centro". Las premiadas fueron seleccionadas de entre 200 nominaciones provenientes de 72 países.

"Un sistema construido para servir a unos pocos nunca iba a sostenerse. Este año honramos a mujeres que se negaron a esperar permiso", expresó Ole von Uexkull, sobrino del fundador del premio y director general de la organización. "Están reescribiendo las reglas que autócratas, patriarcas y los hombres más poderosos de Silicon Valley daban por hecho que les correspondía escribir a ellos solos".

"Con las laureadas de 2026 honramos cuatro ejemplos brillantes de construir poder a partir de la cooperación, no de la violencia, para que se respeten los derechos de todas las personas y se escuche cada voz", agregó Von Uexkull durante la ceremonia. "Creemos que este tipo de poder colectivo es la clave para evitar crisis globales, de las que se benefician unas pocas personas ultrarricas, mientras todos los demás tienen mucho que perder".

A continuación, se presentan algunos de los perfiles de las galardonadas:

Jalila Haider, abogada de derechos humanos, fue reconocida por su trabajo en defensa de comunidades vulnerables en Pakistán, enfrentando la represión estatal y la violencia étnica. Haider ha desafiado la persecución étnica y patriarcal, guiada por la convicción de que "ningún ser humano es ilegal". Su bufete ha ayudado a más de 600 activistas políticos a recuperar el derecho a viajar libremente.

La Asamblea de Mujeres Rurales fue premiada por organizar a mujeres rurales en el sur de África para defender sus derechos sobre la tierra y la autonomía corporal frente al saqueo corporativo. Este movimiento incluye a más de 178.000 agricultoras en 11 países y ha establecido sitios para preservar semillas tradicionales.

La Asociación de Jóvenes Abogados de Georgia recibió el premio por su labor en la defensa de la democracia en Georgia y el fortalecimiento del poder cívico ante la autocracia. Fundada en 1994, ha logrado importantes victorias legales que han impactado positivamente en la política nacional.

Finalmente, la investigadora de IA Timnit Gebru fue reconocida por su trabajo en cuestionar el poder concentrado en la inteligencia artificial. Nacida en Etiopía, Gebru es fundadora del Instituto de Investigación de IA Distribuida y su labor destaca los daños que los sistemas de IA ya están causando a comunidades en riesgo de discriminación.