Los demócratas logran controlar ambas cámaras del Congreso en elecciones clave de EE.UU.

Buenos Aires, 4 de noviembre (NA) -- Los demócratas han conseguido el control del Senado de los Estados Unidos tras ganar varias contiendas clave en estados decisivos, asegurándose el control de ambas cámaras del Congreso en las elecciones de mitad de mandato, según datos de la agencia de pronósticos electorales Decision Desk HQ, confirmados este miércoles por la Agencia The Associated Press.

Previo a las elecciones de medio mandato, el Partido Republicano contaba con 218 escaños en la Cámara de Representantes, frente a los 214 del Partido Demócrata.

La Cámara Baja también tenía un diputado independiente y dos vacantes, una en un distrito republicano y otra en uno demócrata, tras la renuncia de sus respectivos representantes en 2026.

Con 218 escaños necesarios para la mayoría, los demócratas solo necesitaban una ganancia neta de tres escaños para recuperar el control de la Cámara de Representantes. Las últimas proyecciones de NBC indicaban que los demócratas podrían obtener más de 250 escaños, marcando un giro político importante en la Cámara de Representantes.

Varios medios -consultados por la Agencia Noticias Argentinas y reflejados en un informe de Xinhua- describieron el resultado como una "ola azul" o, incluso, un "tsunami azul".

Antes de las elecciones al Senado, los republicanos tenían una mayoría de 53 a 47 sobre los demócratas. Los últimos necesitaban una ganancia neta de cuatro escaños para alcanzar el umbral de 51 escaños que otorga la mayoría.