Líderes religiosos se unen como capellanes en las elecciones de mitad de mandato en EE.UU.

Cuando llegue el Día de las Elecciones en Estados Unidos, una líder cuáquera viajará desde la capital del país hasta Ohio, su estado natal. Un ministro cristiano y un rabino judío harán vigilia fuera de un centro de votación en Arizona. Una monja budista ofrecerá apoyo a los votantes en Wisconsin. En un esfuerzo por fomentar la participación electoral, estos líderes religiosos, junto a cientos de colegas, asumirán el papel de capellanes electorales en nueve estados, incluyendo Michigan, Georgia, Pensilvania, Carolina del Norte, Virginia y Texas. La coalición no partidista Faiths United in Saving Democracy ha capacitado a esta fuerza voluntaria de miembros del clero y pacificadores laicos para el 3 de noviembre.

Los capellanes electorales llevarán gorras y chalecos identificativos, y estarán ubicados fuera de los centros de votación con el objetivo de mantener una presencia calmada y alentadora, promoviendo que más ciudadanos ejerzan su derecho al voto sin temor. La cofundadora Barbara Williams-Skinner indicó que hasta el 19 de octubre se habían reclutado 1.235 capellanes y pacificadores. Aunque esta iniciativa no es nueva, Williams-Skinner destacó que "2026 será diferente" debido a preocupaciones sobre la posible intimidación de votantes por parte de agentes federales de inmigración.

"El miedo es real", dijo, aludiendo a la posibilidad de que familias con estatus migratorio mixto se sientan desalentadas a votar. A pesar de las afirmaciones del Departamento de Seguridad Nacional de que no planea enviar agentes a los centros de votación, el secretario de la agencia, Markwayne Mullin, no descartó su presencia en caso de que se necesiten arrestos específicos.

La coalición ha proporcionado capacitación tanto en línea como presencial, enseñando a los participantes sobre derechos de los inmigrantes y técnicas de desescalada. Este movimiento, profundamente arraigado en la iglesia negra, se ha expandido para incluir diversas religiones y personas no religiosas. Williams-Skinner afirmó que se trata de "un movimiento construido por coaliciones inusuales" donde participan protestantes, cuáqueros, bautistas, líderes de iglesias negras, imanes y rabinos, todos trabajando juntos por un objetivo común.

Aunque la mayoría de los grupos son moderados o progresistas, Williams-Skinner enfatizó que la iniciativa es estrictamente no partidista. "No nos obsesionamos con quién es moderado o quién es conservador. La gente simplemente necesita poder votar, sin miedo", expresó. Una encuesta de Pew reveló que el 85% de los estadounidenses, sin importar su línea política, considera que la violencia política está en aumento.

En elecciones anteriores, los centros de votación han sido escenario de manifestaciones. En 2022, se ordenó a miembros de un grupo que vigilaba buzones de entrega de boletas en Arizona que se mantuvieran a 75 metros de distancia cuando los votantes denunciaron intimidación. En 2020, después del Día de las Elecciones, una multitud irrumpió en un centro de conteo de votos en Detroit, incitada por teorías conspirativas sobre fraude electoral. El reverendo Steve Bland fue uno de los líderes religiosos que se interpuso entre la multitud y el edificio, y continúa su labor como capellán electoral.

El pastor Bland comentó que la desescalada a menudo requiere "usar las palabras correctas para calmar una situación" o brindar apoyo moral a votantes intimidados. Recordó haber ayudado a una mujer mayor a votar, lo que resultó en que también lo hicieran sus nietos. Por su parte, el reverendo Bankole Akinbinu de Baptist Grove Church en Carolina del Norte mencionó que la capacitación en resolución de conflictos le ha otorgado la confianza para servir como capellán electoral, especialmente al ver intentos de supresión del voto en su estado.

"Pienso en nuestros antepasados y en la lucha que tuvieron que soportar para darnos el privilegio de votar", afirmó Akinbinu. Steven Huefner, subdirector del Programa de Derecho Electoral de The Ohio State University, destacó que los capellanes electorales pueden ayudar a calmar a un público votante cada vez más expuesto a la retórica divisiva y la violencia política.

Históricamente, los líderes religiosos han actuado como pacificadores. Wendy Cadge, profesora de sociología en Bryn Mawr College, indicó que la capellanía está atrayendo a más miembros del clero más allá de los espacios de culto. "La gente se siente llamada a la capellanía porque quiere estar con las personas en momentos difíciles", afirmó.

En Arizona, la reverenda Katie Sexton, de Arizona Faith Network, ve esta iniciativa como un medio para tender puentes en medio de la división política. "La urna es un lugar donde a todos se nos ve como iguales", dijo, reflejando la creencia cristiana de que todos fueron creados a imagen de Dios. El 6 de octubre, Sexton participó en una sesión de capacitación en una sinagoga reformista, donde la rabina Emily Segal también se preparará para su rol como capellana electoral por primera vez.

La rabina Segal afirmó que su labor se alinea con las enseñanzas de la Torá sobre una sociedad justa. Las coaliciones interreligiosas a lo largo de la historia de EE.UU. han sido fuentes de cambio y de inspiración. Bridget Moix, una líder cuáquera, viajará a Ohio el Día de las Elecciones, describiendo el voto como un acto sagrado que se debe proteger. Reirin Gumbel, del Milwaukee Zen Center, participará por tercera vez, y el imán Mohammed Ali Elahi considera convertirse en capellán electoral por primera vez en un contexto electoral conflictivo.

El imán Elahi expresó su cansancio ante la retórica antimusulmana que ha aumentado antes de las elecciones, y subrayó que como clero interreligioso defienden principios de verdad y justicia. La colaboración entre diferentes comunidades de fe busca garantizar que todos puedan ejercer su derecho al voto en un entorno seguro.