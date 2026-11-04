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Las elecciones de medio mandato en EE.UU.: victorias y decepciones en imágenes impactantes

Candidatos y simpatizantes en EE.UU. celebraron victorias y enfrentaron decepciones en una noche electoral que redefine el panorama político. Las imágenes seleccionadas por la AP capturan los momentos más destacados.

04/11/2026 | 00:37Redacción Cadena 3

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La noche de las elecciones de medio mandato en EEUU en fotos destacadas

FOTO: La noche de las elecciones de medio mandato en EEUU en fotos destacadas

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En todo Estados Unidos, candidatos y simpatizantes celebraron victorias, afrontaron decepciones y observaron de cerca cómo los resultados de las elecciones de mitad de mandato empezaban a remodelar el panorama político. Esta es una galería de fotos seleccionada por editores de fotografía de la AP.

Lectura rápida

¿Qué sucedió en las elecciones?
Candidatos y simpatizantes celebraron victorias y enfrentaron decepciones en EE.UU.

¿Quiénes fueron los protagonistas?
Candidatos y sus simpatizantes en todo el país.

¿Cuándo se llevaron a cabo las elecciones?
El evento tuvo lugar durante la noche del 4 de noviembre de 2026.

¿Dónde se celebraron estas elecciones?
En todo el territorio de Estados Unidos.

¿Por qué son importantes estas elecciones?
Los resultados están remodelando el panorama político del país.

[Fuente: AP]

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