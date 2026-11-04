Las elecciones de medio mandato en EE.UU.: victorias y decepciones en imágenes impactantes
Candidatos y simpatizantes en EE.UU. celebraron victorias y enfrentaron decepciones en una noche electoral que redefine el panorama político. Las imágenes seleccionadas por la AP capturan los momentos más destacados.
FOTO: La noche de las elecciones de medio mandato en EEUU en fotos destacadas
En todo Estados Unidos, candidatos y simpatizantes celebraron victorias, afrontaron decepciones y observaron de cerca cómo los resultados de las elecciones de mitad de mandato empezaban a remodelar el panorama político. Esta es una galería de fotos seleccionada por editores de fotografía de la AP.
Lectura rápida
¿Qué sucedió en las elecciones?
Candidatos y simpatizantes celebraron victorias y enfrentaron decepciones en EE.UU.
¿Quiénes fueron los protagonistas?
Candidatos y sus simpatizantes en todo el país.
¿Cuándo se llevaron a cabo las elecciones?
El evento tuvo lugar durante la noche del 4 de noviembre de 2026.
¿Dónde se celebraron estas elecciones?
En todo el territorio de Estados Unidos.
¿Por qué son importantes estas elecciones?
Los resultados están remodelando el panorama político del país.
[Fuente: AP]