Las elecciones de medio mandato en EE.UU.: victorias y decepciones en imágenes impactantes

En todo Estados Unidos, candidatos y simpatizantes celebraron victorias, afrontaron decepciones y observaron de cerca cómo los resultados de las elecciones de mitad de mandato empezaban a remodelar el panorama político. Esta es una galería de fotos seleccionada por editores de fotografía de la AP.

Lectura rápida

¿Qué sucedió en las elecciones?

Candidatos y simpatizantes celebraron victorias y enfrentaron decepciones en EE.UU.

¿Quiénes fueron los protagonistas?

Candidatos y sus simpatizantes en todo el país.

¿Cuándo se llevaron a cabo las elecciones?

El evento tuvo lugar durante la noche del 4 de noviembre de 2026.

¿Dónde se celebraron estas elecciones?

En todo el territorio de Estados Unidos.

¿Por qué son importantes estas elecciones?

Los resultados están remodelando el panorama político del país.