Las defensas antiaéreas rusas han logrado interceptar más de 1.400 drones ucranianos en una segunda noche de ataques masivos, según lo comunicado el martes por el Ministerio ruso de Defensa. Este nuevo ataque se da en el marco de una escalada de tensiones, donde las fuerzas ucranianas han estado enfocando sus operaciones en un puente ferroviario y de carretera que conecta Rusia con la península de Crimea.

Por su parte, las fuerzas de Moscú han lanzado misiles balísticos y drones hacia Kiev, causando daños en dos de los principales puentes de la capital ucraniana y resultando en la muerte de al menos dos personas. Este aumento en la actividad militar se produce mientras ambos países esperan la próxima ronda de negociaciones, mediadas por Estados Unidos, para intentar poner fin a la guerra que comenzó el 24 de febrero de 2022 con la invasión a gran escala de Rusia.

El lunes, Rusia había informado que había derribado 1.336 drones ucranianos, la cifra más alta de interceptaciones reportadas hasta el momento. Sin embargo, el martes esta cifra aumentó a 1.441 drones destruidos.

En el contexto de estos ataques, Ucrania ha apuntado al imponente puente de Kerch, un punto clave para el transporte de suministros militares y civiles desde Rusia hacia Crimea. Este puente, además, simboliza la anexión ilegal de la península por parte de Rusia en 2014. Aunque las autoridades ucranianas indicaron que los daños causados en el primer ataque fueron menores, informes de prensa no confirmados sugirieron que el ataque del martes podría haber causado daños significativos en uno de los arcos del puente, aunque The Associated Press no pudo verificar esta información de inmediato.

El gobernador de Crimea, designado por Rusia, Sergei Aksyonov, confirmó que el tráfico a través del puente ha sido suspendido y solicitó a la población "abstenerse de viajar en dirección al puente", aunque no se mencionaron daños específicos.