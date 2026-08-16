Lala se convierte en tormenta tropical y genera intensas lluvias y vientos en Hawai

El huracán Lala se debilitó el pasado domingo, regresando a la categoría de tormenta tropical después de que su pared del ojo rozara Hawai sin tocar tierra. Sin embargo, continuó afectando a la Isla Grande con ráfagas de viento equivalentes a un huracán y lluvias intensas que en algunas áreas alcanzaron casi un metro (tres pies), provocando torrentes que se deslizaban ladera abajo.

Las autoridades locales iniciaron una misión de búsqueda y rescate, que incluyó la participación de Defensa Civil, la Guardia Nacional y un helicóptero de la Guardia Costera, tras reportes de que inundaciones repentinas habían arrancado de sus cimientos varias viviendas en las comunidades costeras de Na’alehu y Wai’ohinu, ubicadas cerca del extremo sur de la isla.

El alcalde del condado de Hawai, Kimo Alameda, comentó: "Lo que hace que esto sea muy difícil es que hay agua corriendo, hay escombros y hay rocas en la carretera, y está oscuro".

Se ha reportado al menos una víctima fatal debido a un accidente vehicular en el área de South Point, según indicó el gobernador Josh Green.

La mañana del domingo, Honolulu enfrentó las condiciones más severas, con la tormenta tropical extendiéndose hacia el oeste a través de la cadena de islas. Hasta las 2 de la mañana (hora local), el Departamento de Bomberos de Honolulu había realizado numerosas intervenciones relacionadas con el clima, que incluían 58 denuncias de árboles caídos, 39 techos arrancados por el viento, y múltiples líneas eléctricas caídas.

Una advertencia de inundaciones repentinas abarcaba todo el estado, según el Servicio Meteorológico Nacional. Las lluvias intensas, deslizamientos de tierra, árboles caídos, inundaciones activas y líneas eléctricas caídas se mencionaron como las principales amenazas, de acuerdo con el experto meteorológico Stephen Parker.

Lectura rápida ¿Qué ocurrió con Lala?

Lala se debilitó a tormenta tropical, generando fuertes lluvias y vientos en Hawai. ¿Quiénes están involucrados en la misión de rescate?

Defensa Civil, la Guardia Nacional y la Guardia Costera están participando en la misión de rescate. ¿Cuándo se reportó la primera víctima?

El sábado se reportó una persona fallecida en un accidente vehicular en South Point. ¿Dónde se registraron las mayores afectaciones?

Las comunidades de Na’alehu y Wai’ohinu sufrieron daños por inundaciones. ¿Por qué se emitieron advertencias de inundación?

Las intensas lluvias y deslizamientos de tierra han generado condiciones peligrosas en todo el estado.

"Básicamente, lo mejor que se puede hacer ahora mismo es quedarse en casa un poco más", afirmó Kimo Alameda. "La tormenta no durará para siempre y, una vez que se limpien ese tipo de amenazas, será seguro volver a salir".

Más de 200.000 hogares y negocios se quedaron sin electricidad la mañana del domingo en las tres islas más grandes de Hawai, según el rastreador de servicios públicos poweroutage.us. Al menos tres hospitales operaban con energía de generadores, indicó el gobernador.

Olas poderosas azotaban la costa de la Isla Grande mientras Lala pasaba lentamente. A pesar de no tocar tierra, su pared del ojo mantuvo vientos que golpearon las laderas de las montañas. Los cauces crecieron rápidamente debido a las escorrentías mientras las bandas de lluvia soplaban casi de lado.

Se emitieron advertencias de tormenta tropical para las islas de Maui, Molokai, Lanai, Kahoolawe, Oahu, Kauai y Niihau, lo que aumenta la posibilidad de inundaciones destructivas e incendios forestales avivados por vientos fuertes en los lados más secos de las islas.

A las 5 de la mañana del domingo en Hawai, Lala se encontraba centrada a unos 125 kilómetros (75 millas) al sur de Honolulu, con vientos de tormenta tropical que se extendían hasta unos 220 km (140 millas) desde su centro. Se espera que Lala recupere la fuerza de huracán a mediados de semana, una vez que se encuentre bien al oeste de la cadena de islas.

Algunas áreas de mayor altitud en la Isla Grande, dominadas por Mauna Kea, han registrado hasta 89 centímetros (35 pulgadas) de lluvia, lo suficiente para aflojar laderas empinadas donde algunos de los 210.000 habitantes de la isla viven fuera de la red eléctrica en viviendas improvisadas. Con el acercamiento del huracán, se abrieron refugios, se cancelaron eventos y se instó a los ganaderos a dejar su ganado en los pastizales en lugar de en estructuras que podrían colapsar.

Muchos residentes aún enfrentan las secuelas de las devastadoras inundaciones de marzo y tomaron precauciones.

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La periodista de The Associated Press, Jennifer Sinco Kelleher, contribuyó desde Honolulu.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.