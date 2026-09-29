La UE desembolsó 100.000 millones de euros en combustibles ante la crisis con Irán y EE. UU.

La Unión Europea (UE) ha desembolsado 100.000 millones de euros adicionales (aproximadamente 113.300 millones de dólares) por el mismo volumen de importaciones de combustibles fósiles desde el inicio del conflicto entre Estados Unidos e Irán, según lo informado por el comisario de Energía de la UE, Dan Jorgensen.

Las declaraciones de Jorgensen se realizaron en el marco de una reunión de ministros de Energía del bloque, celebrada en Dublín, Irlanda, que actualmente ocupa la presidencia rotatoria de la UE.

El periódico Financial Times citó a Jorgensen, quien expresó que la UE no ha recibido "ni una molécula extra de gas o petróleo", a pesar del incremento significativo en los costos.

El comisario destacó que el aumento de los precios globales de la energía está generando un impacto negativo en las industrias y los consumidores europeos, y señaló: "estamos llegando a un invierno que, actualmente, parece tan complicado que queremos eliminar cualquier incertidumbre que sea posible eliminar".

Estas afirmaciones se producen después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazara con imponer una prohibición a las exportaciones de diésel, lo que ha llevado a un incremento en los ya altos precios de los productos petroleros refinados.

En este contexto, los Estados miembros de la UE están evaluando las medidas necesarias para enfrentar un invierno con elevados precios de la energía.

Jorgensen ha instado a los Estados miembros a explorar formas de reducir la demanda, continuar aumentando las reservas en las instalaciones de almacenamiento de gas —al menos al 80 por ciento de su capacidad— y adoptar medidas específicas y temporales para mitigar los altos precios.