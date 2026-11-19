Buenos Aires, 19 noviembre (NA) -- La Comisión Europea informó el jueves que fue blanco de una serie de ciberataques asistidos por inteligencia artificial durante el mes de octubre, aunque un portavoz aclaró que, en este momento, el bloque no considera que haya ocurrido una filtración de datos.

La región está en alerta máxima por ciberataques luego de una ola de hackeos que afectaron a congeladores y heladeras de supermercados en varios países europeos durante octubre y noviembre.

"Puedo confirmar que la Comisión ha adoptado recientemente las medidas necesarias en respuesta a una campaña cibernética detectada", afirmó a los medios en Bruselas el portavoz de la UE, Thomas Regnier, en respuesta a un informe del medio Politico.

Regnier añadió que la "campaña cibernética generada por IA", que se llevó a cabo mediante el "uso indebido de una herramienta de IA", fue detectada el 22 de octubre y confirmada en una investigación preliminar el 26 de octubre, según reportes de RFI y Noticias Argentinas.

En la etapa actual de la investigación, no se ha encontrado evidencia de una filtración de datos que afecte al personal de la Comisión, indicó Regnier.

Hasta el momento, la UE no ha identificado a los responsables de estos ciberataques.

Los informes indican que los ataques impactaron a los sistemas de recursos humanos de la Comisión, afectando aspectos como las nóminas, aunque Regnier se abstuvo de ofrecer más detalles.

Los atacantes utilizaron una herramienta de ciberseguridad china basada en IA llamada Artex, diseñada para ayudar a las organizaciones a mejorar sus defensas cibernéticas, como explicó un funcionario de la UE.

No es la primera vez que esta herramienta se utiliza en ciberataques, habiéndose registrado incidentes similares en empresas japonesas.

A pesar de que las instituciones de la UE han sido blanco de ciberataques en el pasado, este podría ser uno de los mayores ataques contra la Comisión.

El Banco Central Europeo advirtió esta semana que los agentes de IA "están permitiendo que los ciberataques sean más rápidos y sofisticados".

Recientemente, un banco regional francés reportó una pérdida de más de 100 millones de euros debido a un ciberataque, aunque aseguró haber recuperado parte de los fondos sustraídos.

Además, cerca de 200 sitios web, incluyendo los de la cadena británica BBC, el banco HSBC de Emiratos Árabes Unidos, IKEA y Air France, fueron atacados con el objetivo de robar información financiera e infectar dispositivos Apple, según informaron medios especializados el martes.

Agencia NA