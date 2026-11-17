Buenos Aires, 17 noviembre (NA) -- El ex director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, quien renunció en medio de acusaciones de haber tenido una aventura con una mujer sospechosa de ser agente de la inteligencia china, declaró el martes que está dispuesto a regresar a la empresa.

"Desde mi partida, he recibido numerosas peticiones de empleados, inversores, socios comerciales y clientes de Nvidia para que regrese como director ejecutivo", declaró Huang en un breve comunicado enviado a ABC News por su representante y supo Noticias Argentinas.

"Si el Consejo de Administración considera que mi regreso beneficia a nuestros accionistas, empleados, a la empresa y a Estados Unidos, me sentiría honrado de atender estas peticiones y volver a ocupar el cargo de director ejecutivo", agregó.

Huang comparecerá el 1 de diciembre ante tres comités de la Cámara de Representantes

Las declaraciones de Huang se produjeron cuando los legisladores anunciaron el martes que comparecerá el martes 1 de diciembre para una entrevista a puerta cerrada, cuya transcripción estará vigente, ante el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, el Comité Selecto sobre el Partido Comunista Chino y el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes.

El asesor jurídico general de Nvidia, Tim Teter, tiene previsto comparecer a puerta cerrada el miércoles 2 de diciembre ante los tres paneles.

"Esperamos escuchar a Jensen Huang y Tim Teter sobre su papel en una posible violación de nuestra seguridad nacional", declararon los presidentes de los comités Brian Mast, John Moolenaar y Rick Crawford en un comunicado. "El pueblo estadounidense necesita respuestas sobre el papel del Sr. Huang y de Nvidia al permitir que agentes peligrosos de la República Popular China accedieran a nuestros chips más avanzados, así como sobre el papel de un posible agente de inteligencia chino en este escándalo", afirmaron.

Nvidia anuncia formación de comité para supervisar políticas de seguridad

Nvidia también anunció el martes la formación de un comité para supervisar las políticas de seguridad nacional de la compañía, en medio de las acusaciones de que Huang tuvo una aventura con una mujer sospechosa de ser un agente de inteligencia de China.

El Consejo de Administración de Nvidia anunció la creación del Comité Nacional de Supervisión de Seguridad y Control de Exportaciones, un día después de que los Departamentos de Justicia y Comercio de Estados Unidos ofrecieran una actualización sobre su investigación conjunta sobre Megaspeed, una empresa tecnológica que en su día empleó a Alice Huang, la mujer que se encuentra en el centro del escándalo de Nvidia.

En un comunicado conjunto, el Departamento de Justicia y el Departamento de Comercio afirmaron que Megaspeed será llevada ante la justicia "con todo el peso de la ley" por "cualquier conducta delictiva que haya podido ocurrir".

El consejo de administración de Nvidia ha declarado que su nuevo comité permanente será "responsable de la supervisión, a nivel del consejo, de las políticas de seguridad nacional de la empresa, el cumplimiento de las normas de control de exportaciones y la gestión de riesgos del comercio mundial".

La junta directiva señaló que el actual Equipo de Seguridad Nacional de la compañía y su Equipo de Cumplimiento de Comercio Global reportarán directamente a la nueva directora ejecutiva interina, Colette Kress, "en lo que respecta a las operaciones diarias".

El comité estará presidido por Suzanne Nora Johnson, miembro del consejo de administración de Nvidia y vicepresidenta jubilada de The Goldman Sachs Group.

"NVIDIA reconoce que las tecnologías avanzadas de silicio y el surgimiento de la inteligencia artificial y la superinteligencia presentan desafíos sin precedentes para la seguridad nacional", dijo el presidente de la junta directiva de Nvidia, Harvey Jones, en un comunicado.

Mientras tanto, el Departamento de Justicia y el Departamento de Comercio indicaron que su investigación sobre las presuntas violaciones de los controles de exportación por parte de Megaspeed comenzó en 2024. La empresa singapurense de computación en la nube ha sido objeto de escrutinio por las presuntas transferencias de chips avanzados de Nvidia a empresas chinas.

Según el comunicado conjunto publicado el lunes, el Departamento de Comercio solicitó a Nvidia en mayo de 2025 información sobre las ventas directas o indirectas a Megaspeed. Posteriormente, en junio de 2025, Megaspeed fue incluida en la lista de empresas a las que Nvidia prohíbe la venta.

Alice Huang fue la directora ejecutiva de Megaspeed hasta el 30 de agosto de 2025 y actualmente no desempeña ningún cargo en la empresa, según informó Megaspeed en un comunicado, añadiendo que la compañía está llevando a cabo una investigación interna dirigida por abogados externos.

Como parte de su investigación criminal sobre Megaspeed, los investigadores federales entrevistaron a Alice Huang en junio de 2025, según el comunicado.

El comunicado afirma que tanto el Departamento de Comercio como el de Justicia "seguirán vigilantes en la búsqueda de justicia para aquellos que quieran comprometer la ventaja tecnológica de Estados Unidos".

China niega que Alice Huang sea agente de inteligencia

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Guo Jiakun, negó las informaciones que apuntaban a que Alice Huang fuera un agente de la inteligencia china.

"La acusación sobre el supuesto espía chino es totalmente infundada y pura calumnia", declaró a los periodistas.

La renuncia de Jensen Huang se anunció el jueves pasado, días después de que admitiera haber tenido una aventura extramatrimonial. Sin embargo, Huang no admitió haber tenido una aventura con Alice Huang, con quien no tiene parentesco, sino que simplemente le había sido infiel a su esposa.

Jensen Huang, de 63 años, se había convertido en un aliado de confianza del presidente estadounidense, Donald Trump, y asesor suyo en tecnología de IA, visitando la Casa Blanca para diversos eventos en más de media docena de ocasiones entre enero de 2025 y octubre de 2026, según informes de ABC News. Este año, viajó con Trump en dos visitas de Estado: una a China y otra al Reino Unido.

El domingo, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, culpó al Departamento de Comercio por demorarse en incluir a Megaspeed en la lista negra como una supuesta amenaza a la seguridad nacional.

"Muchos otros departamentos estaban presionando para que esto sucediera, pero el Departamento de Comercio tenía la última palabra", declaró a Fox News.

Bessent afirmó que la verdadera cuestión es si los chips de Nvidia estaban siendo desviados ilegalmente a China.

"Quiero seguir analizando cuál era la cultura en Nvidia y si estaban impulsando estas ventas aparentemente ilícitas para aumentar sus ingresos y sus ganancias", dijo Bessent, y agregó que le gustaría que el próximo director ejecutivo de Nvidia proviniera de fuera de la empresa.

Aunque Lutnick no ha respondido públicamente a las declaraciones de Bessent, Trump dijo a los periodistas el lunes que Lutnick y Bessent tienen "puntos de vista diferentes", antes de partir en un viaje a Asia para reunirse con el presidente chino Xi Jinping.

"Puede que (Lutnick) lo haya retrasado, pero lo hizo porque, si no lo hubiera retrasado, si hubiera hecho algo, podría haber habido un conflicto con China", dijo Trump. "Tenemos una muy buena relación con China en este momento, y entiendo ambas posturas".

Agencia NA