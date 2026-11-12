Jensen Huang deja su cargo en Nvidia en medio de acusaciones de espionaje chino

FOTO: Jensen Huang, cofundador y CEO del gigante tecnológico Nvidia, renunció en medio del escándalo por el espionaje de China.

Buenos Aires, 12 noviembre (NA) — Jensen Huang renunció este jueves como director ejecutivo de Nvidia, el gigante estadounidense de semiconductores e inteligencia artificial, y abandonó también su puesto en el directorio, en medio de una controversia por sus vínculos personales con una mujer señalada por autoridades estadounidenses como presunta integrante de los servicios de inteligencia chinos.

La compañía confirmó que la salida del empresario, uno de sus fundadores y principal figura durante más de tres décadas, tiene efecto inmediato y anunció que la actual directora financiera, Colette Kress, asumirá interinamente la dirección ejecutiva mientras se desarrolla el proceso de búsqueda de un reemplazante definitivo.

"Jensen Huang ha renunciado como presidente, director ejecutivo y miembro del directorio, con efecto inmediato", informó Nvidia mediante un comunicado oficial difundido este jueves en su web y en sus redes sociales.

La empresa precisó que Kress mantendrá simultáneamente sus responsabilidades como directora financiera y que el directorio evaluará candidatos internos y externos para ocupar de manera permanente el máximo cargo ejecutivo.

La renuncia se produjo después de que trascendieran denuncias sobre relaciones personales de Huang, incluida una con una empresaria china sospechada por funcionarios estadounidenses de mantener vínculos con los servicios de inteligencia de Pekín.

Las revelaciones habían provocado cuestionamientos en Washington y llevaron al directorio de Nvidia a anunciar una investigación independiente para determinar si existieron riesgos para la seguridad nacional estadounidense o para la información confidencial de la compañía.

Sin embargo, Nvidia no vinculó explícitamente la renuncia con esas investigaciones y, en su comunicado, destacó la trayectoria de Huang y su contribución al desarrollo de la empresa.

"Las contribuciones de Jensen a Nvidia son profundas", expresó el directorio, que agradeció al empresario su papel en la transformación de la compañía en una de las principales protagonistas del desarrollo mundial de la inteligencia artificial.

El cambio de conducción también incluyó la designación de Harvey Jones como primer presidente del directorio de Nvidia, una función que quedará separada de la dirección ejecutiva.

Jones expresó su respaldo a Kress y al equipo de conducción de la compañía y aseguró que se buscará garantizar la continuidad de los proyectos tecnológicos y comerciales.

"El directorio tiene plena confianza en Colette y en el equipo directivo, y esperamos que las operaciones de la compañía, los compromisos con los clientes y la hoja de ruta de productos continúen sin interrupciones", sostuvo.

Por su parte, Kress, quien ingresó a Nvidia en 2013 y anteriormente ocupó cargos financieros en Microsoft y Cisco, afirmó que continuará desarrollando la estrategia impulsada por Huang.

"Estamos comprometidos a construir sobre los extraordinarios cimientos que Jensen creó durante los últimos 33 años", señaló la ejecutiva.

La salida del empresario generó preocupación entre los inversores por el futuro de la compañía, que ocupa una posición central en el suministro de procesadores utilizados para desarrollar sistemas de inteligencia artificial.

Las acciones de Nvidia registraron fuertes caídas en las operaciones previas a la apertura de Wall Street, en un contexto de incertidumbre sobre las consecuencias del cambio de conducción.

El episodio también profundizó la tensión vinculada con las restricciones estadounidenses a las exportaciones de tecnología avanzada hacia China, un mercado estratégico para la industria de semiconductores.

El lunes último, el Gobierno chino había rechazado las acusaciones de espionaje relacionadas con Huang y las calificó como una difamación contra Pekín, según había informado la Agencia Noticias Argentinas.

Nvidia tiene previsto presentar sus próximos resultados trimestrales el 17 de noviembre, en una instancia que ahora estará marcada por las expectativas sobre el futuro de su conducción y la continuidad de su estrategia empresarial.