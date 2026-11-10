Irán rechaza acusaciones de ciberataques a supermercados en Francia

Buenos Aires, 10 noviembre (NA) -- Irán desestimó las acusaciones de que su Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) estaba detrás del ciberataque a cientos de supermercados el mes pasado, mientras París convocó al embajador de Teherán para discutir el incidente.

"El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán rechaza categóricamente las acusaciones infundadas y parciales del gobierno francés contra Irán en relación con supuestas actividades cibernéticas en Francia", declaró el ministerio, añadiendo que "condena enérgicamente esta política manida de lanzar acusaciones contra la República Islámica", reportó el sitio DW y supo Noticias Argentinas.

El presunto ciberataque, que comenzó la noche del 11 al 12 de octubre, elevó las temperaturas en los refrigeradores y congeladores de los supermercados, lo que provocó que los productos se estropearan e incluso que se produjeran incendios en casos aislados.

Desde entonces se han producido una serie de incidentes similares en otros países europeos, incluyendo un ataque fallido contra las unidades de refrigeración de los bancos de sangre franceses este mes, aunque todavía no está claro si estos sucesos posteriores están relacionados.

Francia convoca al embajador y dice que no descarta "nada" en respuesta

El ministro de Asuntos Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, declaró que su gobierno "no descarta ninguna posibilidad y tomará todas las medidas —incluidas aquellas que no podamos revelar públicamente— que consideremos proporcionadas y necesarias para disuadir cualquier ataque futuro".

Barrot hizo estas declaraciones en el marco de una reunión de ministros de Asuntos Exteriores del G7 en París, que incluyó conversaciones con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, sobre el conflicto con Irán.

El canciller galo incluso afirmó que, a pesar del cambio de tono de la administración Trump desde la derrota en las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, no se podía descartar el riesgo de una nueva escalada con Irán, "de lo contrario, no habríamos dedicado tanto tiempo y energía en los últimos dos días a abordar estos temas con nuestro homólogo estadounidense".

Francia convocó al embajador iraní y anunció que solicitaría sanciones a nivel europeo en respuesta.

La UE afirmó que procuraría dar una "respuesta rápida y unificada" tras las conversaciones con los Estados miembros.

"Como UE, hemos pedido sistemáticamente a todos los Estados que se abstengan de comportamientos maliciosos en el ciberespacio, y seguiremos abordando dichos comportamientos maliciosos, utilizando todas las herramientas de las que disponemos, incluidas las que forman parte del conjunto de herramientas de la diplomacia cibernética de la UE, como las sanciones", declaró el portavoz Anouar El Anouni.

Barrot afirmó que el objetivo de cualquier respuesta sería "disuadir a cualquiera que pudiera verse tentado, en Irán o en cualquier otro lugar, a volver a hacerlo".

En tanto, Teherán advirtió que "no dudaría en adoptar las medidas necesarias y apropiadas para salvaguardar sus intereses y seguridad nacionales frente a actividades extranjeras ilícitas".

En ese sentido, acusó a Francia de "simplemente proyectar sus propias fallas de gobernanza" con sus alegaciones.

"Un gobierno que ni siquiera puede controlar la temperatura de sus propios refrigeradores ahora pretende culpar a agentes extranjeros mediante estas acusaciones absurdas", decía el comunicado.