FOTO: Una pausa de 2 meses termina con el tercer ataque de Irán a blancos de EEUU en Baréin

EL CAIRO (AP) — Irán llevó a cabo el martes un ataque con drones a través del golfo Pérsico, dirigido a una instalación de radar estadounidense en Baréin. Este ataque marca el tercer intento en pocos días contra objetivos militares de Estados Unidos en el pequeño reino insular, y coincide con la reanudación de las hostilidades por parte de Teherán tras un periodo de calma de aproximadamente dos meses.

Después de emitir una alerta sobre la amenaza, las autoridades de Baréin informaron que sus sistemas antiaéreos lograron interceptar con éxito los "traicioneros ataques aéreos iraníes". El ataque tuvo lugar poco después de que el Comando Central del ejército estadounidense confirmara la llegada del grupo de ataque del portaaviones USS Theodore Roosevelt a la región. Este despliegue añade un tercer portaaviones y miles de tropas más a la presencia militar estadounidense, mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantiene abiertas sus opciones para su próximo movimiento en la guerra que se inició hace casi nueve meses.

La fuerza naval de Estados Unidos en el Golfo, el mar Arábigo, el mar Rojo y el Mediterráneo ahora supera la que se había desplegado durante los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán que iniciaron la guerra el 28 de febrero. Esta mayor presencia otorga una capacidad ofensiva y de interceptación de misiles más robusta, según un análisis reciente del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional de Israel.

El Roosevelt se une a los portaaviones USS George H.W. Bush y USS George Washington, así como a otros buques de la Marina de Estados Unidos en la región, con el objetivo de mantener un bloqueo sobre el transporte marítimo iraní. Sin embargo, el Comando Central de Estados Unidos no ha comentado sobre si tiene planes de mantener los tres grupos de ataque en la región o si reemplazará al Washington, que fue redistribuido desde la región Asia-Pacífico para relevar al USS Abraham Lincoln debido a preocupaciones sobre la duración de esta misión.

El Washington ha estado desplegado en la zona durante aproximadamente seis meses. El ataque de Irán contra Baréin el martes siguió a un ataque el viernes pasado contra una instalación de radar de alerta temprana de Estados Unidos en el mismo país y a otro ataque el domingo a un sistema de radar en una base estadounidense de helicópteros. A pesar de las afirmaciones de éxito por parte de Teherán, parece que hubo poco o ningún daño significativo.

Estos ataques se produjeron tras bombardeos de Estados Unidos contra torres de comunicaciones iraníes y operaciones de vigilancia continuas con drones. Irán ha sostenido que sus acciones son represalias. En un comunicado, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán advirtió que "el continuo acto de agresión contra el espacio aéreo del país, así como el uso de bases e instalaciones militares regionales para actos hostiles contra Irán, no quedará sin respuesta".

El ejército de Estados Unidos no ha respondido de inmediato a solicitudes de comentarios sobre los recientes ataques. Las negociaciones para poner fin a la guerra están estancadas, a pesar de los esfuerzos de mediación intensificados por parte de Qatar. Los recientes acontecimientos militares han complicado aún más las perspectivas de un acuerdo negociado, según Hamidreza Azizi, analista principal sobre Irán del International Crisis Group.

Mientras Estados Unidos evalúa si reanudar ataques militares a gran escala contra Irán o intensificar su bloqueo para debilitar aún más la economía iraní, los líderes iraníes también están considerando si "romper el bloqueo mediante una escalada es menos costoso que aceptar su continuidad", afirmó Azizi.

"En otras palabras, el riesgo de una guerra renovada ya no depende únicamente de si Trump decide atacar a Irán de nuevo. También depende de si Teherán concluye que los costos de seguir conteniéndose se han vuelto mayores que los riesgos de escalar", agregó.

Los ataques contra las instalaciones estadounidenses en Baréin son un indicio de que Teherán está perdiendo la paciencia ante el prolongado conflicto, que coincide con el aumento de sus problemas económicos, comentó Sascha Bruchmann, analista de defensa en Baréin del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos.

"Disparar contra barcos provoca miedo, pero no es lo suficientemente eficaz como para cambiar la ecuación estratégica", señaló Bruchmann a la AP. "Teherán sabe que necesita hacer algo, pero yo no sobreestimaría lo que vimos contra Baréin esta semana. Esto no es —todavía—".

Funcionarios iraníes han descrito la situación actual como de "ni guerra ni paz" y han prometido que debe llegar a su fin. Teherán ha afirmado estar abierto a un acuerdo negociado, pero también ha mostrado disposición para escalar el conflicto en respuesta al endurecimiento de las sanciones y el bloqueo que están asfixiando su economía.

En una entrevista con Al Jazeera publicada la semana pasada, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf, quien ha jugado un papel clave en las negociaciones con Estados Unidos, afirmó que Irán no toleraría un "comportamiento erosivo" por parte de Estados Unidos y que busca establecer una "disuasión sostenible" ante nuevos ataques.