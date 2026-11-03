Irán advierte a Estados Unidos sobre la necesidad de evitar una nueva guerra en Oriente Medio

FOTO: Principal negociador de Irán dice que EEUU debe evitar otra guerra y otras noticias de Oriente Medio

El principal negociador de Irán, Mohammad Bagher Qalibaf, advirtió que es responsabilidad de Estados Unidos evitar una nueva guerra en la región, tras lo que calificó como una "respuesta firme y racional" a las acciones de Washington. Sin ofrecer más detalles, sus declaraciones se produjeron luego de que Estados Unidos ejecutara ataques defensivos contra varios objetivos iraníes en el estrecho de Ormuz.

Según un funcionario estadounidense, estos ataques se dirigieron a posiciones iraníes que utilizaban misiles tierra-aire. Esta intervención se realizó en un contexto tenso, donde Qalibaf manifestó que Irán se mantiene preparado "para la batalla, con el dedo en el gatillo". La televisión estatal iraní reportó que se escucharon explosiones en la isla de Qeshm, aunque no se precisaron más detalles sobre la naturaleza de la respuesta iraní.

En otros desarrollos, el presidente estadounidense Donald Trump comunicó que su administración recortará la ayuda anual a Israel en 4.000 millones de dólares, aunque seguirá proveyendo armas a su aliado. En un discurso, Trump mencionó que esta decisión se tomó después de una conversación con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu.

Por otro lado, un ataque reciente contra un buque comercial frente a la costa de Omán resultó en la muerte de un ciudadano indio y dejó a 13 personas rescatadas. El Ministerio indio de Asuntos Exteriores informó que el ataque fue ejecutado por un objeto aéreo no identificado. Aunque nadie se atribuyó la responsabilidad, Irán ha sido señalado anteriormente por ataques a barcos que, según ellos, transitaban por rutas no autorizadas.

Además, los recientes ataques israelíes en Gaza dejaron al menos dos muertos, entre ellos una adolescente de 17 años. Este ataque se produjo en un contexto de creciente tensión, donde las fuerzas israelíes informaron que su operación tenía como objetivo a un miliciano que había cruzado la frontera durante un ataque previo.

La situación en Yemen también se complica, ya que la ministra de Relaciones Exteriores, Afrah al-Zouba, expresó que los rebeldes hutíes no están dispuestos a alcanzar un acuerdo de paz con el gobierno reconocido internacionalmente. Al mismo tiempo, Irán anunció la apertura de un nuevo centro de entrenamiento militar en Teherán, aumentando su capacidad paramilitar en un contexto de tensión creciente con Estados Unidos e Israel.

La ONU alertó sobre la situación de las mujeres y niños desplazados en Yemen, quienes han perdido acceso a servicios esenciales debido a los combates entre las fuerzas hutíes y el gobierno. Este conflicto ha forzado a cerca de 300.000 personas a huir en los últimos meses, exacerbando la crisis humanitaria en la región.

En Jordania, tres hombres han sido acusados de cometer actos de terrorismo tras un ataque en una iglesia greco-ortodoxa que dejó nueve muertos el mes pasado. Las autoridades indicaron que los acusados no pertenecen a un grupo organizado, sino que son identificados como "takfiri".