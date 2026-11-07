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Incendio de petrolero en el Estrecho de Ormuz tras impacto con minas navales

La Armada iraní informó que el buque, al que catalogó como "infractor", transitaba por una zona prohibida y apagó sus sistemas de navegación antes del incidente.

07/11/2026 | 12:20Redacción Cadena 3

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Buques mercantes varados en las aguas del Estrecho de Ormuz, cerca de Khasab, un pequeño poblado en el norte de Omán.

FOTO: Buques mercantes varados en las aguas del Estrecho de Ormuz, cerca de Khasab, un pequeño poblado en el norte de Omán.

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Buenos Aires, 7 noviembre (NA/Xinhua) -- La Armada del Ejército de Irán comunicó hoy que un buque petrolero infractor se incendió tras impactar contra minas navales en la zona este del estrecho de Ormuz. El incidente ocurrió en horas de la mañana, cuando el buque había apagado sus sistemas de navegación y se encontraba en una región considerada prohibida y peligrosa, desoyendo las advertencias emitidas previamente.

En su comunicado oficial, la Armada indicó que la embarcación colisionó con las minas, lo que provocó el incendio. Además, advirtió que cualquier otra embarcación infractora que ignore las advertencias y acceda a estas áreas prohibidas enfrentará un destino similar.

El control de Irán sobre el estrecho se intensificó a partir del 28 de febrero, momento en que se prohibió el tránsito seguro de buques que pertenezcan o estén afiliados a Israel y Estados Unidos. Esta medida fue implementada en respuesta a los ataques realizados por estos países contra el territorio iraní, generando una mayor tensión en la región.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en el estrecho de Ormuz?
Un buque petrolero se incendió tras chocar con minas navales.

¿Quién informó sobre el incidente?
La Armada del Ejército de Irán comunicó los detalles del evento.

¿Dónde se produjo el accidente?
El accidente tuvo lugar en el este del estrecho de Ormuz.

¿Cuándo ocurrió el incendio?
El incendio se produjo en la mañana del 7 de noviembre.

¿Por qué se considera infractor al buque?
El buque transitaba por una zona prohibida y apagó sus sistemas de navegación.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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