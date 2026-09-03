Impacto del bloqueo de la UE a la carne brasileña preocupa a productores del sector

Buenos Aires, 3 de septiembre (NA) -- Productores y representantes de la industria brasileña de carne han expresado su preocupación por las consecuencias del bloqueo impuesto por la Unión Europea (UE) a productos de origen animal provenientes de Brasil.

La suspensión, que está en vigor desde este jueves, prohíbe la entrada al bloque de carne bovina, porcina y aviar, además de miel, huevos y pescados. Esta medida se implementó tras las advertencias de la UE desde junio sobre la falta de garantías en el cumplimiento de normas relacionadas con el uso de medicamentos antimicrobianos.

Durante la Expointer, la tradicional feria agropecuaria de Rio Grande do Sul, tanto productores como autoridades del sector calificaron esta decisión como sensible, dado que el mercado europeo es de gran importancia y podría perjudicar la reputación sanitaria de la producción brasileña. "La Unión Europea, lamentablemente, nos tomó por sorpresa", manifestó Ronei Lauxen, presidente ejecutivo del Sindicato de la Industria de Carnes y Derivados de Rio Grande do Sul (Sicadergs), quien además destacó que esta medida se produce tras la entrada en vigor en mayo del acuerdo de libre comercio entre Mercosur y la UE.

La Asociación Brasileña de Industrias Exportadoras de Carne (ABIEC) también ha mostrado su preocupación por la interrupción de las exportaciones y está trabajando junto al Ministerio de Agricultura y Ganadería para reintegrar a Brasil en la lista de países habilitados. Por su parte, la Confederación de Agricultura y Ganadería de Brasil (CNA) ha alertado al Gobierno y al Congreso sobre los daños potenciales para el sector agropecuario, cuestionando que la suspensión "desconozca el rigor del sistema brasileño de defensa e inspección sanitaria", lo que genera una distorsión en el acceso al mercado europeo.

En 2025, Brasil se posicionó como el segundo mayor exportador de carne bovina a la UE, enviando más de 92.000 toneladas al bloque. Ante estas restricciones, los productores están planeando reforzar el mercado interno y aumentar sus inversiones para elevar la productividad. "Desde el sector se subraya la necesidad de incorporar más tecnología para enfrentar las nuevas barreras comerciales", indicó Anderson Fernandes, presidente del consejo técnico de la raza Santa Gertrudis. Durante la Expointer, la empresa ganadera Paula Saraiva expresó su inquietud por las inversiones ya realizadas por los productores.