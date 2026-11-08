Gadi Eisenkot, rival de Netanyahu, recibe el encargo de formar el nuevo gobierno en Israel

TEL AVIV, Israel (AP) — El presidente de Israel ha designado a Gadi Eisenkot, el principal rival del primer ministro, Benjamin Netanyahu, como su elegido para formar el próximo gobierno.

El presidente, Isaac Herzog, anunció su decisión a última hora del sábado tras días de consultas con los partidos elegidos para el parlamento el 27 de octubre. La decisión de Herzog supone otro golpe para Netanyahu, que perdió su mayoría parlamentaria en las elecciones. Pero no garantiza que Eisenkot vaya a ser el próximo primer ministro.

Eisenkot iniciará negociaciones complicadas con posibles socios de coalición tras una ceremonia oficial el domingo. Tendrá hasta seis semanas para formar gobierno. Al mismo tiempo, Netanyahu intentará impedir que Eisenkot lo consiga.

A continuación, un análisis más detallado de lo que viene: en Israel, la gente vota por partidos, que forman alianzas. Para formar gobierno, una coalición necesita contar con una mayoría de al menos 61 escaños en la asamblea de 120 miembros, conocida como el Knéset.

Ni Netanyahu ni Eisenkot consiguieron una mayoría en las elecciones. La coalición de Netanyahu cayó desde un máximo de 68 escaños hasta apenas 53. El bloque opositor, encabezado por Eisenkot, obtuvo 48 escaños, y los partidos liderados por árabes se quedaron con los otros 19.

Pero, tras sus consultas de la semana pasada, Herzog decidió que Eisenkot es quien tiene más posibilidades de armar una coalición, dado que los partidos liderados por árabes dijeron que estaban dispuestos a apoyarlo. Sin embargo, sigue sin estar claro si Eisenkot está dispuesto o es capaz de incorporarlos a una futura coalición. Tras tres años de guerras en Gaza y en todo Oriente Medio, cooperar con partidos liderados por árabes es políticamente difícil.

Eisenkot tiene tres opciones: un acuerdo de reparto de poder con Netanyahu; el apoyo de partidos liderados por árabes —algo que varios miembros de su bloque no respaldan—; o un acuerdo con los partidos ultraortodoxos, que exigen exenciones del servicio militar para su comunidad.

Eisenkot, exjefe del ejército, y sus socios hicieron del servicio militar igualitario una parte central de su campaña. En concreto, buscan poner fin a las exenciones del reclutamiento, vigentes desde hace mucho tiempo, de las que gozan los ultraortodoxos.

Después de que Herzog anunciara el sábado que encargaría a Eisenkot la formación de gobierno, el candidato prometió armar una coalición lo más rápido posible. Pero hacerlo casi con seguridad requerirá concesiones o incumplir promesas.

Netanyahu ha afirmado repetidamente que las elecciones fueron "robadas" por partidos árabes, que movilizaron a sus simpatizantes para votar en grandes cantidades. Pero ha ofrecido pocas pruebas para respaldar esas afirmaciones.

Se espera que Netanyahu continúe con sus tácticas de presión contra Eisenkot, al sostener que cualquier alianza con los partidos árabes sería un acto de traición.

La agencia de seguridad Shin Bet de Israel ha iniciado una investigación sobre una posible injerencia extranjera en la votación, pero la Comisión Central de Elecciones del país —y Herzog— afirman que la votación fue válida y que, incluso si se detecta alguna irregularidad, no tuvo un impacto significativo en el resultado.

Netanyahu pidió un gobierno de "unidad nacional" con Eisenkot la noche del sábado. Pero sigue sin estar claro si los dos rivales podrían ponerse de acuerdo en un pacto de reparto de poder, y estas coaliciones son frágiles y a menudo se derrumban.

Eisenkot tiene la opción de formar una coalición con el apoyo de los dos partidos liderados por árabes, que obtuvieron un récord de 19 escaños en la mayor participación electoral árabe registrada. Solo un partido árabe, Ra’am, se ha unido alguna vez a una coalición de gobierno, en 2021. Ra’am ha dicho que apoyará a Eisenkot, pero el partido no tiene suficientes escaños por sí solo para llevar a Eisenkot a la mayoría.

Rompiendo con décadas de precedente, el segundo partido liderado por árabes, la Lista Conjunta, dijo que apoyará a Eisenkot desde fuera de la coalición para poner fin al control de Netanyahu sobre el poder.

Esa cooperación está cargada de riesgos para ambas partes. Para la Lista Conjunta, significaría respaldar a un gobierno que difícilmente pondrá fin a las guerras de Israel o frenará la expansión de asentamientos en la Cisjordania ocupada. Para Eisenkot y otros partidos de la oposición, significaría alinearse con partidos que no solo critican las políticas de Israel, sino que rechazan su identidad como Estado judío.

Eisenkot ha expuesto una serie de condiciones para que cualquier partido árabe se una a su coalición, como reconocer a Israel como Estado judío y declarar al grupo miliciano palestino Hamás como una organización terrorista.

Uno de los socios de Eisenkot, el partido más conservador Yisrael Beytenu, ya ha dicho que no se unirá a una coalición con partidos liderados por árabes.

Eisenkot también afirma que cualquier partido que se una a él debe respaldar el servicio militar obligatorio o el servicio civil. Sigue sin estar claro si los partidos religiosos ultraortodoxos están dispuestos a ceder.

Estos partidos religiosos, que formaban parte de la coalición saliente de Netanyahu, quieren preservar sus exenciones militares, que, según dicen, son necesarias para mantener su estilo de vida devoto. Pero las exenciones se han vuelto especialmente controvertidas entre el público en general durante los últimos tres años de guerra.

Anticipando su posición como voto decisivo, el partido ultraortodoxo Judaísmo Unido de la Torá ha dejado la puerta abierta a cooperar con Eisenkot.

Eisenkot recibirá oficialmente el mandato para construir una coalición durante una ceremonia el domingo. Esto ocurre después de dos días de reuniones la semana pasada entre Herzog y los partidos políticos.

Eisenkot tiene 28 días para formar una coalición, con una posible prórroga de dos semanas por parte del presidente. Si no logra formar gobierno, Netanyahu podría recibir entonces una oportunidad para armar una coalición. Si Netanyahu tampoco lo consigue, el país volverá a celebrar elecciones a comienzos de la próxima primavera.

Los nuevos miembros del Knéset jurarán el cargo el martes por la noche. Netanyahu y su gabinete permanecerán en funciones en calidad de interinos, con poderes limitados, hasta que se forme una coalición.