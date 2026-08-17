En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Argentina

En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Rosario

En vivo

Una que sabemos todos

Música

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

Amamos Argentina

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Mundo

Fuertes lluvias en Corea del Sur causan un muerto y desbordes en Filipinas

Las intensas lluvias en Corea del Sur han dejado un fallecido y varias personas heridas. En Filipinas, las inundaciones han afectado el tráfico y se han cancelado clases en la región metropolitana de Manila.

17/08/2026 | 08:57Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Fuertes lluvias dejan un muerto en Corea del Sur e inundan calles principales en Filipinas

FOTO: Fuertes lluvias dejan un muerto en Corea del Sur e inundan calles principales en Filipinas

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

SEÚL, Corea del Sur (AP) — Las torrenciales lluvias que azotan el sur de Corea del Sur han resultado en la muerte de una persona y lesiones a cuatro más, según informaron autoridades el lunes.

El fallecimiento ocurrió debido a un deslizamiento de tierra que impactó un edificio de apartamentos en la ciudad de Geoje, tal como lo indicó el Ministerio del Interior y Seguridad en su reporte. En el mismo informe, se detalló que dos personas resultaron heridas en Geoje y otras dos en localidades cercanas.

Desde el sábado, la región ha enfrentado fuertes lluvias que han forzado a aproximadamente 390 personas a evacuar a refugios seguros. Además, se reportaron cortes de electricidad que afectaron a unas 3.580 viviendas, según la información proporcionada por el ministerio.

En el caso de Filipinas, las intensas lluvias monzónicas inundaron calles principales y complicaron el tráfico en la bulliciosa región metropolitana de Manila y en varias provincias adyacentes. Como consecuencia, el gobierno decidió suspender labores en instituciones públicas y cancelar clases en todos los niveles a partir del mediodía, instando a las escuelas a adoptar clases en línea.

Las lluvias monzónicas han persistido durante tres semanas, y una reciente tormenta que azotó la isla de Luzón dejó un saldo de al menos 23 muertos, en su mayoría por deslizamientos de tierra e inundaciones. Aproximadamente 5 millones de personas se han visto afectadas, incluyendo cerca de 25.000 que aún se encuentran en refugios de emergencia del gobierno en diversas provincias del norte, según datos de la Oficina de Defensa Civil.

Entre las víctimas fatales, se cuentan 10 personas, incluidos niños, cuyas viviendas fueron sepultadas por un deslizamiento de tierra ocurrido el 9 de agosto en la ciudad de montaña de Baguio. Rescatistas lograron recuperar a tres sobrevivientes de la avalancha de barro, rocas y escombros que se deslizó desde una ladera mientras las personas dormían.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Corea del Sur?
Fuertes lluvias provocaron un deslizamiento de tierra que dejó un muerto y varios heridos en Geoje.

¿Qué impacto tuvieron las lluvias en Filipinas?
Las inundaciones complicaron el tráfico en Manila y llevaron a la cancelación de clases y labores en instituciones públicas.

¿Cuántas personas se evacuaron en Corea del Sur?
Alrededor de 390 personas fueron evacuadas a lugares seguros debido a las lluvias torrenciales.

¿Cuántas víctimas ha dejado el monzón en Filipinas?
Las lluvias monzónicas han causado al menos 23 muertes y afectado a 5 millones de personas en el país.

¿Qué se hizo por las víctimas en Filipinas?
Cerca de 25.000 personas se encuentran en refugios de emergencia tras las inundaciones y deslizamientos de tierra.

[Fuente: AP]

Lo más visto

Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf