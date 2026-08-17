Fuertes lluvias en Corea del Sur causan un muerto y desbordes en Filipinas

SEÚL, Corea del Sur (AP) — Las torrenciales lluvias que azotan el sur de Corea del Sur han resultado en la muerte de una persona y lesiones a cuatro más, según informaron autoridades el lunes.

El fallecimiento ocurrió debido a un deslizamiento de tierra que impactó un edificio de apartamentos en la ciudad de Geoje, tal como lo indicó el Ministerio del Interior y Seguridad en su reporte. En el mismo informe, se detalló que dos personas resultaron heridas en Geoje y otras dos en localidades cercanas.

Desde el sábado, la región ha enfrentado fuertes lluvias que han forzado a aproximadamente 390 personas a evacuar a refugios seguros. Además, se reportaron cortes de electricidad que afectaron a unas 3.580 viviendas, según la información proporcionada por el ministerio.

En el caso de Filipinas, las intensas lluvias monzónicas inundaron calles principales y complicaron el tráfico en la bulliciosa región metropolitana de Manila y en varias provincias adyacentes. Como consecuencia, el gobierno decidió suspender labores en instituciones públicas y cancelar clases en todos los niveles a partir del mediodía, instando a las escuelas a adoptar clases en línea.

Las lluvias monzónicas han persistido durante tres semanas, y una reciente tormenta que azotó la isla de Luzón dejó un saldo de al menos 23 muertos, en su mayoría por deslizamientos de tierra e inundaciones. Aproximadamente 5 millones de personas se han visto afectadas, incluyendo cerca de 25.000 que aún se encuentran en refugios de emergencia del gobierno en diversas provincias del norte, según datos de la Oficina de Defensa Civil.

Entre las víctimas fatales, se cuentan 10 personas, incluidos niños, cuyas viviendas fueron sepultadas por un deslizamiento de tierra ocurrido el 9 de agosto en la ciudad de montaña de Baguio. Rescatistas lograron recuperar a tres sobrevivientes de la avalancha de barro, rocas y escombros que se deslizó desde una ladera mientras las personas dormían.