Falsas amenazas de bomba generan caos en vuelos europeos con desvíos y escoltas militares

BERLÍN (AP) — Varios vuelos en toda Europa recibieron presuntas amenazas de bomba el martes que al final resultaron ser falsas, pero provocaron revisiones, desvíos y, en un caso, una escolta de la Fuerza Aérea italiana hasta el aterrizaje, informaron las autoridades.

Entre las aerolíneas afectadas estuvieron la polaca LOT, Scandinavian Airlines, Wizz Air y Ryanair. Los incidentes se produjeron un día después de que un avión con destino a Bulgaria fue desviado a Hungría tras recibir una amenaza de bomba similar mientras estaba en el aire. No hubo heridos.

Matthew Borie, de Osprey Flight Solutions, que asesora a aerolíneas sobre amenazas a vuelos, expuso varias hipótesis para los incidentes aún sin explicación: una sola amenaza desencadena incidentes de imitación; un individuo o un grupo realiza múltiples amenazas; u operaciones de "guerra híbrida" por parte de actores estatales o sus partidarios.

Dichas amenazas "no eran un fenómeno nuevo" y se producen en un momento de mayores tensiones geopolíticas y señales de "disrupción", como ataques a sistemas de refrigeración de supermercados, incursiones de drones en Europa y misteriosos desencadenantes de aplicaciones de alerta, incluso cuando las autoridades han advertido que abundan las amenazas híbridas.

El enfoque en Europa significa que "podría haber un ángulo ruso", dijo Borie, cofundador y director de inteligencia de la empresa. "Sin embargo, debemos tener en cuenta que la guerra híbrida iraní es igual de activa en ciertos bolsillos de Europa".

¿Su mensaje para los viajeros? "No se alarmen", dijo, al señalar "mecanismos de respuesta coordinada" por parte de las autoridades nacionales, incluida, en ocasiones, la movilización de aviones de combate de la OTAN para escoltar este tipo de aviones.

Un vuelo de Ryanair procedente de Lisboa aterrizó en el aeropuerto de Fiumicino, en Roma, el martes por la mañana después de que se recibió un correo electrónico donde se informaba que había una bomba a bordo, según información proporcionada por un funcionario de Fiumicino con conocimiento de los hechos.

Expertos policiales en desactivación de bombas realizaron controles de seguridad a pasajeros, tripulación y equipaje y no encontraron explosivos.

También se informó de una amenaza de bomba en otro vuelo de Ryanair con destino a Roma, procedente de Dublín, sin que se encontraran explosivos, indicó el funcionario. Las personas hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a informar.

La Fuerza Aérea italiana confirmó que movilizó dos Eurofighters para "interceptar y escoltar" un avión con destino a Roma. Dijo que respondió de inmediato "tras un informe de una presunta amenaza a bordo de una aeronave civil que volaba de Dublín a Roma Fiumicino".

En Polonia, mientras tanto, un vuelo matutino de la aerolínea polaca LOT desde el aeropuerto Heathrow de Londres hacia el principal aeropuerto Chopin de Varsovia fue desviado al aeropuerto Modlin tras una amenaza de bomba, informó la agencia de prensa PAP. El aeropuerto de Modlin fue cerrado temporalmente.

LOT dijo que "no se encontró nada en la aeronave" tras un registro del avión en Modlin. Funcionarios del aeropuerto dijeron que se habían reanudado las operaciones normales. No dieron más detalles sobre la naturaleza de las amenazas.

El aeropuerto Chopin también recibió información sobre un objeto potencialmente peligroso a bordo de un vuelo de Scandinavian Airlines, o SAS, desde Copenhague hacia el aeropuerto Chopin, informó PAP. El aeropuerto explicó a la agencia que se aplicaron de inmediato los procedimientos de seguridad estándar tras recibirse la información y que se cerró una de las pistas del aeropuerto.

"La gente desembarcó, el avión aterrizó con normalidad; no fue un aterrizaje de emergencia", declaró a PAP la portavoz de SAS, Alexandra Lindgren Kaokju. Dijo que el asunto fue remitido a la policía polaca.

Las autoridades españolas descartaron el martes la presencia de explosivos en un avión de Ryanair procedente de Manchester que aterrizó en el aeropuerto de Murcia, en el sur de España, tras una amenaza de bomba.

Pasajeros y tripulación pasaron por un control de seguridad y la aeronave fue inspeccionada, dijo en X Francisco Lucas, delegado del gobierno español en la región de Murcia. El vuelo llevaba 121 personas a bordo, incluida la tripulación, precisó.

Las autoridades búlgaras no encontraron indicios de explosivos en dos aeronaves en el Aeropuerto Internacional de Sofía que habían recibido amenazas de bomba el martes mientras estaban en ruta, dijo el martes el ministro de Transporte de Bulgaria, Georgi Peev, según la agencia estatal de noticias BTA.

Los dos aviones, procedentes de Bérgamo, Italia, y Dublín, Irlanda, fueron inspeccionados por agentes de la Unidad Especializada Antiterrorista tras aterrizar en Sofía. Ninguno fue desviado debido a las amenazas de bomba.

Peev dijo que la información inicial sobre la existencia de una de las amenazas de bomba "se basó en un informe del piloto".

"El piloto recibió información a través de sus propios canales —de la aerolínea— de que existía tal amenaza", dijo Peev, y añadió que el control del tráfico aéreo búlgaro siguió entonces un protocolo para este tipo de amenazas que permitió que la aeronave aterrizara de forma segura en Sofía.

Las amenazas de bomba se produjeron un día después de que un vuelo de Wizz Air que despegó del aeropuerto de Luton, cerca de Londres, se viera obligado a desviarse a Hungría tras una amenaza de bomba recibida mientras el avión estaba en el aire.

El ministro de Defensa húngaro, Romulusz Ruszin-Szendi, dijo en una publicación de Facebook el lunes que un avión de combate Gripen de la Fuerza Aérea húngara fue enviado para interceptar el vuelo de Wizz Air y lo escoltó de forma segura hasta el Aeropuerto Internacional Liszt Ferenc, en Budapest.

Las autoridades no encontraron ninguna amenaza a bordo de la aeronave tras realizar una inspección del avión y de sus pasajeros, dijo Wizz Air a la agencia estatal de noticias MTI.

El martes, el secretario general interino del Ministerio del Interior de Bulgaria, Lyubomir Nikolov, dijo a los periodistas que las autoridades aún intentaban identificar al remitente de la amenaza.

El mes pasado, un vuelo de Tel Aviv a Viena realizó un aterrizaje de emergencia en Bulgaria tras una amenaza de bomba.

Las autoridades griegas investigaban una amenaza de bomba contra un crucero de bandera panameña, operado por israelíes, en el puerto de la isla egea de Syros.

No se encontraron objetos sospechosos en la búsqueda inicial del martes del crucero, el Crown Iris, realizada por agentes de la guardia costera con un perro detector y un buzo, y una unidad especializada de buceo se dirigía al lugar para realizar más controles, indicó la guardia costera.

El barco, que tenía previsto zarpar hacia Haifa, en Israel, con 940 pasajeros y 597 tripulantes a bordo, estaba siendo evacuado como medida de precaución, añadió la guardia costera.

La presencia del Crown Iris en puertos griegos ha provocado protestas en el pasado, principalmente de activistas que se oponen a la guerra en Gaza.

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Biller informó desde Roma; Elena Becatoros en Atenas; Suman Naishadham en Madrid; Jamey Keaten en Ginebra y Justin Spike en Budapest.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.