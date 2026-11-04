Elecciones de mitad de mandato marcan hitos históricos en Estados Unidos y en varios estados

FOTO: Elecciones de mitad de mandato traen oleada de hitos históricos para algunos estados — y para EEUU

Las elecciones de mitad de legislatura de 2026 serán recordadas no solo por las derrotas que los demócratas infligieron al presidente Donald Trump, sino también por una serie de hitos históricos que elevaron a altos cargos a individuos de grupos que, hasta ahora, habían estado en gran medida al margen de la política estadounidense.

Desde Nuevo México hasta Georgia, se vivieron momentos de celebración y emoción en las fiestas electorales, al confirmarse que los votantes eligieron a la primera gobernadora negra, a la primera gobernadora indígena estadounidense, a la primera senadora de un pueblo originario y al primer senador federal abiertamente homosexual. Además, el primer senador estadounidense musulmán se sumó a la lista de estos logros históricos que rompen barreras.

La mayoría de estos hitos son atribuidos a candidatos demócratas, aunque el Partido Republicano también ha hecho historia. A pesar de que muchos de estos candidatos no se centraron en el valor histórico de su raza, género, religión u orientación sexual, defensores de los derechos de los votantes celebran la expansión del electorado.

"Estos hitos demuestran cómo está cambiando nuestro país", declaró Alexis Anderson-Reed, presidenta y directora general de State Voices, una red que promueve la participación cívica. "Durante años, las personas no blancas y las comunidades LGBTQ+ han trabajado arduamente para fortalecer nuestra democracia", añadió.

Entre los hitos, se destaca la victoria de la demócrata Deb Haaland, quien se convirtió en la primera gobernadora indígena estadounidense tras derrotar al republicano Gregg Hull en Nuevo México. En su discurso de celebración, Haaland expresó que su elección representa la resistencia de los pueblos originarios y su permanencia a pesar de los intentos del gobierno federal de despojarlos de su cultura.

La vicegobernadora de Minnesota, Peggy Flanagan, también hizo historia al convertirse en la primera senadora indígena estadounidense, ayudando a los demócratas a recuperar el control del Senado. Flanagan derrotó a la republicana Michele Tafoya, quien buscaba convertirse en la primera republicana de ascendencia latina en el Senado federal.

La demócrata Mary Peltola, de origen yup’ik, podría ser la primera senadora indígena de Alaska, aunque aún se contaban los votos en su contienda contra el senador republicano en funciones Dan Sullivan. Peltola ya había hecho historia en 2022 al convertirse en la primera indígena de Alaska en ser elegida para la Cámara de Representantes federal.

En Georgia, la demócrata Keisha Lance Bottoms fue elegida como la primera gobernadora negra, poniendo fin a 250 años sin que una mujer negra ocupara dicho cargo en el estado. Bottoms, quien compitió contra el republicano Rick Jackson, afirmó que su victoria representa la diversidad de la comunidad georgiana.

Por otro lado, Abdul El-Sayed se convirtió en el primer estadounidense musulmán en ser elegido para el Senado federal, tras una reñida contienda en Michigan. El-Sayed enfrentó ataques de republicanos, incluyendo a Trump, quien cuestionó su nacionalidad y lo calificó de extremista.

Asimismo, el congresista demócrata Chris Pappas ganó su contienda para el Senado federal en Nueva Hampshire, convirtiéndose en el primer senador abiertamente gay del país. Pappas destacó que su orientación sexual no fue un tema central en su campaña.

Estas elecciones han marcado un hito en la historia política de EE.UU., donde la cantidad de gobernadores negros se ha incrementado significativamente. Wes Moore, gobernador de Maryland, fue reelegido, y otros gobernadores negros fueron elegidos en Florida y Wisconsin.

Además, los latinos también han logrado avances, con Gina Hinojosa como la primera latina en ser gobernadora de Texas y Xavier Becerra, el primer latino en California desde 1875.

Las elecciones intermedias de 2026 han establecido un récord en la participación de mujeres en contiendas para cargos estatales y federales, con un aumento significativo en el número de candidatas.