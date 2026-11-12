El Papa León XIV emociona a Perú con su mensaje: "Me hacen sentir en casa"

En el segundo día de su visita apostólica a Perú, el papa León XIV realizó un emotivo encuentro con miles de peruanos, donde compartió un mensaje de cercanía y reflexión sobre los desafíos que enfrenta la sociedad. "Gracias por estar aquí y acogerme con el corazón abierto como su hermano y compañero de camino, me hace sentir en casa. Deseo caminar estos días con ustedes como San Juan Bautista", expresó el sumo pontífice.

Este mensaje fue transmitido en el encuentro denominado "Desafíos y esperanzas del pueblo peruano", que tuvo lugar en la Plaza Mayor de Lima, como parte de sus actividades oficiales, según reportaron medios locales como El Comercio y Noticias Argentinas.

León XIV sorprendió a los presentes al recordar los versos de un conocido vals criollo, resaltando la belleza y diversidad cultural del Perú. "Perú es un país bellísimo, precisamente por su pluralidad cultural, lingüística, histórica y regional. Como cantamos en un vals criollo: Ricas montañas, hermosas tierras, risueñas playas, fértiles tierras, cumbres nevadas, ríos, quebradas, es mi Perú", afirmó, generando una ovación entre los fieles, quienes respondieron con cariño: "¡El Papa es peruano!".

León XIV habla sobre los desafíos sociales del Perú

Durante su intervención, el papa también abordó los problemas que enfrenta la sociedad peruana, advirtiendo que estos no pueden abordarse de manera individual, ya que están interconectados con aspectos de la vida humana como la familia, la cultura, el trabajo y la situación de las mujeres. "Los desafíos que han mencionado no pueden afrontarse de manera aislada, porque la familia, el mundo, las culturas, el trabajo y la condición de las mujeres forman parte de una misma condición humana", sostuvo.

León XIV transmitió reflexiones sobre la familia, el papel de las mujeres y la construcción de una sociedad basada en el bien común. Destacó que la familia es el primer espacio de formación de las personas y subrayó la importancia de proteger su valor en la sociedad. "Quiero agradecer de modo especial a esas mujeres, madres, tías, abuelas que con gran valentía transmiten a las generaciones futuras, con el ejemplo de sus vidas, la fe y la esperanza cierta. Valoremos a la mujer, respetemos a las niñas", enfatizó. "Dios ama a todas las familias especialmente a las que están atravesando momentos críticos, a ellas quiero decirle no se rinda ante la dificultad", agregó.

Finalmente, León XIV hizo un llamado a continuar trabajando por una relación de corresponsabilidad entre hombres y mujeres dentro de las familias y en la sociedad.

El Papa celebra misa en la Catedral de Lima: "Regreso para animarlos"

Más temprano, León XIV encabezó una emotiva celebración eucarística en la Catedral de Lima, donde compartió un mensaje de fe, unidad y compromiso social ante los asistentes. Durante su homilía, recordó su primera llegada al Perú en 1985 y destacó que su regreso tiene como propósito renovar el compromiso de los fieles con la difusión del Evangelio. "Llegué al Perú por primera vez hace muchos años, enviado para servir al pueblo de Dios, a edificar su reino, a promover la paz en la justicia, con especial cuidado por los más débiles. Regreso hoy para animarlos a continuar la obra de difusión del Evangelio", expresó ante los presentes.

En otro momento de su intervención, León XIV invitó a los presentes a reflexionar sobre las actitudes necesarias para fortalecer la comunidad cristiana y contribuir a una sociedad más justa. "Con este objetivo quisiera que reflexionáramos sobre unas actitudes que son importantes para hacer Iglesia y para construir la civilización del amor, cimentada realmente en el bien común", manifestó.

"He vuelto a mi casa": el emotivo mensaje del papa León XIV

La noche del miércoles 11 de noviembre, el sumo pontífice protagonizó uno de los momentos más emotivos de su regreso al Perú al salir al balcón de la Nunciatura Apostólica para saludar a cientos de fieles que lo esperaban entre cánticos, aplausos y muestras de afecto. "No tengo palabras para agradecer esta acogida tan calurosa al haber vuelto hoy a mi casa", expresó, visiblemente agradecido por el recibimiento del pueblo peruano.

Durante su breve intervención, hizo un llamado a la paz mundial y exhortó a los ciudadanos a convertirse en promotores de la reconciliación y la unidad.