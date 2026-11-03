El ministro de Transporte español renuncia tras trágico choque de trenes que dejó 69 muertos

FOTO: Ministro de Transporte de España dimite 6 días después de un choque de trenes que dejó 69 muertos

MADRID (AP) — El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible de España, Óscar Puente, anunció el martes su decisión de renunciar a su cargo, seis días después de que un choque entre dos trenes de alta velocidad en el sur de Madrid resultara en al menos 69 muertos.

La noticia fue comunicada por Puente al final de una extensa comparecencia ante una comisión parlamentaria, donde se abordó el accidente, el segundo de este tipo en lo que va del año en la amplia red ferroviaria de alta velocidad del país.

Durante su declaración, Puente expresó: "Un ministro de Transportes de un país como España no puede continuar en su cargo con dos accidentes de esta gravedad en menos de un año. Es una cuestión de dignidad política, de coherencia y de empatía con las víctimas".

El accidente ocurrido el 28 de octubre tuvo lugar cuando un tren de alta velocidad colisionó con otro que se había detenido sobre las vías. La serie de eventos que llevaron al desastre comenzó cuando el sistema de comunicaciones, fundamental para el funcionamiento del sistema de seguridad en la línea Madrid-Sevilla, experimentó una falla crucial. A pesar de que había un tren detenido más adelante, los controladores en la central de Madrid dieron luz verde para que uno de los trenes continuara su marcha.

Este incidente representa el segundo choque de gran magnitud en la línea Madrid-Sevilla en 2026. En enero, a más de dos horas al sur a lo largo del trayecto, un tren se descarriló y colisionó con otro que circulaba en sentido contrario, resultando en la muerte de 46 personas. Este caso continúa bajo investigación.

Los recientes choques han reavivado la preocupación sobre la seguridad de la red ferroviaria del país, especialmente dado que el último accidente ocurrió solo cuatro semanas antes de unas elecciones nacionales.

La red ferroviaria de alta velocidad de España es considerada uno de los mayores logros del país y se ubica como la segunda más extensa del mundo, solo detrás de la de China. Hasta este año, no había registrado ningún accidente mortal desde su inauguración hace más de 30 años.

En su comparecencia, Puente también anunció medidas adicionales para mejorar la seguridad en la red ferroviaria, que incluyen mejoras en las condiciones de los centros de control y un despliegue más acelerado del Sistema Europeo de Gestión del Tráfico Ferroviario, estandarizado para seguridad y señalización.