El alto el fuego en Oleshky, Ucrania, se sostiene tras 30 horas de tregua entre Rusia y Ucrania

FOTO: El alto el fuego en una devastada ciudad ucraniana se mantiene 30 horas, dicen funcionarios

JERSÓN, Ucrania (AP) — Un alto el fuego de seis días en una ciudad del sur de Ucrania ocupada por Rusia se mantuvo durante su primer día y su primera noche, señalaron las autoridades el miércoles, pero Moscú y Kiev continuaron atacándose mutuamente en otros lugares.

La tregua en la devastada ciudad sureña de Oleshky comenzó el martes y está previsto que se prolongue hasta el domingo, mientras una operación humanitaria planificada se apresura a llevar a los cerca de 2.000 residentes que siguen allí los alimentos y medicinas que necesitan con urgencia, además de evacuar a quienes quieran marcharse.

Si el alto el fuego se mantiene, será la primera vez desde la invasión rusa de su vecino hace más de cuatro años y medio que ambas partes respetan una tregua significativa. Los intentos anteriores de frenar los combates no lograron consolidarse o se desmoronaron rápidamente.

El avance coincidió con los planes liderados por Estados Unidos para volver a sentar a la mesa el próximo mes a funcionarios de Moscú y Kiev para conversaciones técnicas sobre cómo avanzar hacia el fin de la guerra, aunque ninguna de las partes muestra señales de ceder en sus principales exigencias.

La defensora del pueblo de Rusia, Yana Lantratova, y el defensor de los derechos humanos de Ucrania, Dmytro Lubinets, indicaron el miércoles que en sus primeras 30 horas no se habían producido violaciones del alto el fuego en Oleshky.

La difícil situación de la ciudad, en la región sureña ucraniana de Jersón, llamó la atención de la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, y la Casa Blanca dijo que ella negoció la misión humanitaria.

El papa León XIV también habló este mes con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, y con su homólogo ruso, Vladimir Putin, instándolos a permitir la entrada de ayuda humanitaria en Oleshky y la evacuación segura de civiles, informó el Vaticano.

Zelenskyy dijo que estaba agradecido a Melania Trump por su papel a la hora de detener los combates en Oleshky y sus alrededores, donde, según ella, se están estableciendo corredores humanitarios para sacar a la gente.

“Estamos agradecidos de que estén organizando esta posibilidad de evacuar a la población", manifestó Zelenskyy, agregando que Ucrania estaba lista para recibir a quienes salgan de la localidad.

“Su implicación personal es de gran importancia para todo el proceso”, afirmó Lantratova.

Ambas partes están ansiosas por ganarse la aprobación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mientras impulsa un acuerdo de paz esquivo.

Un ataque nocturno con drones rusos en la ciudad de Járkiv, en el noreste de Ucrania, causó cinco heridos, incluyendo un niño de cuatro años, informó el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania.

El ataque con aviones tripulados a reacción provocó un gran incendio que calcinó un edificio de apartamentos, una casa particular y un edificio industrial, según los servicios de emergencia.

En Rusia, el Ministerio de Defensa indicó que sus defensas antiaéreas derribaron 531 drones ucranianos desde la noche del martes hasta la madrugada del miércoles.

De acuerdo con las autoridades, la ofensiva alcanzó edificios de apartamentos e infraestructura industrial en dos regiones y dejaron cinco heridos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.