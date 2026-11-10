Eisenkot cancela negociaciones con Likud tras discurso de Netanyahu en el Parlamento

Buenos Aires, 10 noviembre (NA) -- Gadi Eisenkot, líder del partido Yashar y encargado de formar gobierno en Israel, ha cancelado una reunión programada para el martes con el Likud, encabezado por el actual primer ministro, Benjamin Netanyahu. Esta decisión se tomó después de un discurso del mandatario durante la ceremonia de juramento de la nueva Knesset (Parlamento), el cual fue calificado como "divisivo".

El comunicado del partido Yashar, citado por The Jerusalem Post y Noticias Argentinas, menciona que luego de un llamado a todas las facciones de la Knesset para entablar negociaciones sinceras y basadas en los principios establecidos por Eisenkot, se había acordado una reunión con el Likud para el día siguiente. Sin embargo, la situación cambió drásticamente tras el discurso del primer ministro.

El mensaje de Yashar subraya que el discurso divisivo del primer ministro saliente y su comportamiento en la ceremonia de juramento han socavado la capacidad de gobernar bajo el liderazgo de Netanyahu. Por ello, Eisenkot ha decidido cancelar la reunión de negociación que estaba prevista con el Likud.

Netanyahu insiste en un gobierno de unidad

Las conversaciones sobre la unidad y su eventual colapso se dieron a conocer después de que Netanyahu instara el lunes a los líderes de la oposición a unirse en un único gobierno unificado, destacando que esto es "una necesidad imperiosa". En su discurso del martes, que Eisenkot calificó de "delirante, divisivo, odioso y vergonzoso", Netanyahu también abogó por un gobierno de unidad nacional para enfrentar la amenaza nuclear de Irán, que, según él, debe ser eliminada.

El comunicado de Yashar afirmaba que Netanyahu ha optado por dividir a los ciudadanos israelíes en lugar de fomentar el diálogo. "El primer ministro saliente atacó a los ciudadanos israelíes, lo que se convirtió en un triste recordatorio de que Netanyahu no busca la unidad", señala el partido.

"En cada momento decisivo entre la gravedad de la situación y su propia supervivencia política, Netanyahu siempre se elige a sí mismo", se añade en la declaración. Por su parte, el Likud consideró "desconcertante" que la oposición, liderada por Eisenkot, cancelara una reunión programada mientras continuaban las negociaciones con partidos árabes, que se retiraron durante el himno nacional tras la toma de posesión del Knesset.

Netanyahu reafirmó su compromiso de trabajar para establecer un gobierno de unidad nacional, según concluye el comunicado.

Juramento de nuevos diputados en la Knesset

Durante la sesión inaugural del Parlamento, el presidente Isaac Herzog hizo un llamado para que la Knesset priorice la unidad nacional, el compromiso y la estabilidad, instando a los legisladores a esforzarse por evitar nuevas elecciones. Herzog mencionó que los israelíes están "ávidos de rutina, seguridad y tranquilidad", y pidió a los legisladores que transformen la solidaridad mostrada el 7 de octubre y la guerra posterior en cooperación y una gobernanza eficaz.

Número récord de diputadas en la Knesset

Un total de 33 diputadas -de un total de 120- prestó juramento el martes en la 26ª Knesset de Israel, según informó la Iniciativa 5050. La directora ejecutiva, Yael Yechieli, destacó que alcanzar una representación femenina del 50% en el gobierno "formará parte del proceso de sanación del Estado de Israel".

De acuerdo con la Iniciativa 5050, 21 de las 33 diputadas son de partidos que cuentan con igual representación de hombres y mujeres, como Yashar, B'Yachad y los Demócratas. En contraste, el Likud, la Lista Conjunta, Yisrael Beytenu, Otzma Yehudit, el Partido Sionista Religioso (RZP) y Ra'am tienen menos de cinco mujeres en sus filas.

Yechieli subrayó que, aunque la 26ª Knesset representa un hito, aún queda mucho trabajo por hacer para alcanzar el objetivo del 50% de representación femenina en todos los partidos políticos israelíes.