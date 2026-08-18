Descubren ofrenda humana preinca en Huaca Pucllana, un antiguo centro ceremonial de Lima

LIMA — Arqueólogos estatales de Perú dieron a conocer el martes un hallazgo que incluye restos óseos de un adulto, los cuales habrían sido colocados como ofrenda en un ritual en el centro ceremonial prehispánico conocido como Huaca Pucllana, situado en un área turística de Lima.

La arqueóloga Gladys Paz, responsable de la excavación y parte del proyecto arqueológico del Museo de Sitio Pucllana, declaró a la prensa que este descubrimiento "aporta nuevas evidencias para comprender las prácticas rituales de la cultura Lima y nos permite reconstruir ceremonias realizadas en Pucllana hace más de 1.300 años".

Este tipo de hallazgos no es inusual en la capital peruana, que fue fundada por los españoles en 1535, aunque ya estaba habitada por los Incas y culturas anteriores desde hace 4.000 años. La cultura Lima, que se desarrolló en la costa central entre el año 100 y 700 d.C., tenía a Pucllana como uno de sus centros ceremoniales y administrativos más destacados.

Los restos se encontraron en una posición que sugiere una colocación intencionada, ya que el cuerpo está echado a lo largo de un canal subterráneo, de norte a sur, apoyado sobre su lado izquierdo con el cráneo inclinado hacia el oeste, en dirección al mar y hacia una pirámide de barro dentro del complejo ceremonial. Esta disposición es indicativa de un ritual, según explicó Paz.

En los próximos días, se procederá a retirar los restos óseos del lugar, indicó la arqueóloga.

Huaca Pucllana es uno de los más de 400 sitios sagrados pertenecientes a culturas prehispánicas que se encuentran en Lima, coexistiendo con la vida moderna de la ciudad. Estos lugares históricos están ubicados junto a restaurantes, hospitales, plazas y otras infraestructuras urbanas.

El profesor de arqueología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Pieter Van Dalen, comentó que en la costa peruana es común encontrar elementos funerarios, como tumbas y entierros. Aunque no participó en este descubrimiento, destacó que a menudo se hallan restos durante las excavaciones realizadas por obras de construcción, como la expansión de la red de gas natural en la ciudad.