Denuncian trabajo forzado en cañaverales dominicanos y piden prohibir importaciones a EE.UU.

SAN JUAN, Puerto Rico — Un grupo de derechos humanos ha señalado en un reciente informe que el trabajo forzado sigue siendo una realidad en extensas plantaciones de caña de azúcar en la República Dominicana, país que exporta estos productos a Estados Unidos, su principal mercado.

La organización sin fines de lucro Corporate Accountability Lab ha dedicado más de tres años a investigar las condiciones laborales en plantaciones de la Central Romana Corporation, Ltd., que es el mayor empleador y propietario de tierras en la República Dominicana. Según el informe, los propietarios de la empresa están vinculados con el expresidente estadounidense Donald Trump y el senador Marco Rubio.

La Central Romana Corporation ya había sido objeto de investigaciones por parte de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), que la acusó de aislar a los trabajadores, retener salarios, y fomentar condiciones laborales y de vivienda abusivas, además de imponer horas extras excesivas. En 2022, Estados Unidos impuso una prohibición a las importaciones de azúcar y productos relacionados elaborados por esta compañía, aunque la medida fue revertida el año pasado bajo la administración de Trump.

Uno de los propietarios de Central Romana es Fanjul Corp., con sede en Florida, que también posee Florida Crystals. El informe señala que la familia Fanjul tiene vínculos estrechos con Trump y el gobierno dominicano.

Ante esta situación, el grupo de derechos humanos ha instado al gobierno de Estados Unidos a reestablecer la prohibición de importaciones.

Grupos locales de la sociedad civil estiman que alrededor de 8.000 trabajadores laboran en los cañaverales de la empresa, que abarcan más de 70.293 hectáreas (173.700 acres). Muchos de ellos, en su mayoría migrantes haitianos o descendientes, se quejan de bajos salarios y de condiciones de vida inadecuadas, muchas veces sin acceso a agua o electricidad.

El informe incluye testimonios de trabajadores que expresan su desesperanza. Uno de ellos, que no se identificó, afirmó: "¿Por qué nos quedaríamos? Así somos sus esclavos". Otro trabajador indicó que los empleados de la empresa deciden cuánto se les debe pagar, y agregó: "Siempre nos pagan de menos, pero no podemos luchar para que nos paguen lo justo porque no tenemos ese tipo de poder".

La organización ha instado a Central Romana Corporation a inscribir a los trabajadores en el sistema de seguridad social, pagar al menos el salario mínimo, permitir la afiliación a sindicatos independientes y proteger su salud, entre otras medidas.

El clima de miedo que prevalece en la industria fue descrito por la organización, que también instó a los clientes del azúcar a adherirse a un código de conducta que sería elaborado por los trabajadores.

El informe también menciona que el Departamento de Trabajo de Estados Unidos ha calificado las condiciones de vida en las plantaciones como "inhumanas" y "abusivas".

Por su parte, Central Romana Corporation ha respondido al informe diciendo que está "plagado de inexactitudes y falsedades" y que la empresa no ha violado leyes locales ni normas laborales internacionales. Hasta el momento, no ha proporcionado más comentarios tras una solicitud adicional.

La organización ha hecho un llamado al gobierno dominicano para que regule el estatus migratorio de los trabajadores, pague las pensiones adeudadas y haga cumplir las leyes laborales y ambientales. Se ha identificado a los cortadores de caña de edad avanzada y a los apátridas como los más vulnerables.

"Los gobiernos de todos los países deberían prohibir la importación de azúcar y productos a base de azúcar elaborados con trabajo forzado en República Dominicana", concluyó la organización.