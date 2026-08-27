Cuba enfrenta un colapso energético en su región oriental que afecta a millones

LA HABANA — El jueves, las provincias de la zona oriental de Cuba sufrieron un apagón regional tras la desconexión del Sistema Energético Nacional, informaron las autoridades locales. Este colapso se debe a una falla en las líneas de transmisión, que ha dejado fuera de servicio varias unidades generadoras.

La Unión Eléctrica del país comunicó a través de su cuenta en X que "la avería está asociada a una oscilación en las líneas de transmisión". Como resultado, las provincias desde Holguín hasta Guantánamo quedaron desconectadas del Sistema Electroenergético Nacional (SEN).

Entre las ciudades afectadas se encuentra Santiago de Cuba, la segunda más poblada del país, con más de medio millón de habitantes. Esta situación pone de manifiesto la delicada condición del sistema energético cubano, ya que el país enfrenta recurrentes cortes de energía.

La crisis energética en Cuba es el resultado de una infraestructura obsoleta y el impacto del cerco petrolero impuesto por Estados Unidos desde enero, que ha limitado el acceso a combustibles esenciales. Esto ha generado una serie de apagones que, en ocasiones, superan las 30 horas, afectando la vida cotidiana de los cubanos.

En este contexto, se ha observado un descenso en la producción de energía, ya que Cuba solo logra generar el 40% del combustible necesario para su economía. Las amenazas del expresidente Donald Trump a los proveedores de combustibles, tras la crisis en Venezuela, han provocado la interrupción de ventas de combustible de países como México y Rusia.

Los apagones no solo afectan el suministro eléctrico, sino que también provocan escasez de agua y medicamentos, limitando el transporte y generando un impacto negativo en sectores cruciales como el turismo. Además, las autoridades están implementando un plan para diversificar la matriz energética, enfocándose en la energía solar mediante la creación de parques fotovoltaicos y la reducción de impuestos para la importación de paneles solares.