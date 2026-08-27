Cuba enfrenta un colapso energético en su región oriental que afecta a millones
Las provincias orientales de Cuba experimentan un apagón masivo tras la desconexión del Sistema Energético Nacional. La Unión Eléctrica atribuye el colapso a fallas en la transmisión, dejando sin luz a ciudades clave como Santiago de Cuba.
FOTO: Cuba sufre colapso parcial de su sistema energético en provincias del oriente
LA HABANA — El jueves, las provincias de la zona oriental de Cuba sufrieron un apagón regional tras la desconexión del Sistema Energético Nacional, informaron las autoridades locales. Este colapso se debe a una falla en las líneas de transmisión, que ha dejado fuera de servicio varias unidades generadoras.
La Unión Eléctrica del país comunicó a través de su cuenta en X que "la avería está asociada a una oscilación en las líneas de transmisión". Como resultado, las provincias desde Holguín hasta Guantánamo quedaron desconectadas del Sistema Electroenergético Nacional (SEN).
Entre las ciudades afectadas se encuentra Santiago de Cuba, la segunda más poblada del país, con más de medio millón de habitantes. Esta situación pone de manifiesto la delicada condición del sistema energético cubano, ya que el país enfrenta recurrentes cortes de energía.
La crisis energética en Cuba es el resultado de una infraestructura obsoleta y el impacto del cerco petrolero impuesto por Estados Unidos desde enero, que ha limitado el acceso a combustibles esenciales. Esto ha generado una serie de apagones que, en ocasiones, superan las 30 horas, afectando la vida cotidiana de los cubanos.
En este contexto, se ha observado un descenso en la producción de energía, ya que Cuba solo logra generar el 40% del combustible necesario para su economía. Las amenazas del expresidente Donald Trump a los proveedores de combustibles, tras la crisis en Venezuela, han provocado la interrupción de ventas de combustible de países como México y Rusia.
Los apagones no solo afectan el suministro eléctrico, sino que también provocan escasez de agua y medicamentos, limitando el transporte y generando un impacto negativo en sectores cruciales como el turismo. Además, las autoridades están implementando un plan para diversificar la matriz energética, enfocándose en la energía solar mediante la creación de parques fotovoltaicos y la reducción de impuestos para la importación de paneles solares.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Cuba?
Las provincias orientales sufrieron un apagón regional debido a fallas en el Sistema Energético Nacional.
¿Cuáles provincias están afectadas?
Las provincias desde Holguín hasta Guantánamo, incluyendo Santiago de Cuba, se vieron afectadas.
¿Qué causó el apagón?
Una oscilación en las líneas de transmisión dejó fuera de servicio varias unidades generadoras.
¿Cómo afecta esto a la población?
Los cortes de energía prolongados generan escasez de agua, medicamentos y afectan el transporte.
¿Qué medidas se están tomando?
Las autoridades están promoviendo la energía solar y la creación de parques fotovoltaicos para diversificar la matriz energética.
[Fuente: AP]