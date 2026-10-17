Crisis humanitaria en Oleshky: un invierno de hambre amenaza a los atrapados en Ucrania

Oleshky, una ciudad situada a orillas del río Dniéper, enfrenta una crítica crisis humanitaria, con escasez de alimentos y suministros médicos que se ha agravado en los últimos meses. La localidad, que antes contaba con unos 24.000 habitantes, se ha visto severamente afectada desde que fue ocupada por las fuerzas rusas al inicio de la invasión a gran escala en febrero de 2022.

Los residentes de Oleshky viven en condiciones desesperadas, sin acceso a electricidad, calefacción o agua corriente. Las carreteras que conducen a la ciudad están minadas y llenas de vehículos destruidos, mientras que drones rusos amenazan el cielo. La situación se ha vuelto tan crítica que muchos han comenzado a buscar rutas de escape, aunque estas son extremadamente peligrosas.

Una de las residentes, una expeluquera de 40 años, decidió escapar y recorrer la denominada "carretera de la muerte", un trayecto de 20 kilómetros lleno de riesgos. "Cada paso podría ser el último", expresó, reflejando el miedo que sienten quienes aún permanecen en la ciudad, cuyo número se ha reducido a menos de 2.000 personas.

El sufrimiento de Oleshky ha sido destacado incluso por el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, quien, en un foro internacional en Polonia, describió la ciudad como "arrasada hasta sus cimientos". La falta de alimentos y atención médica ha llevado a los residentes a buscar comida entre los escombros o intentar cultivar en pequeños huertos.

La situación se complica aún más por la falta de un acuerdo humanitario. Tanto Rusia como Ucrania se culpan mutuamente por la crisis. Ucrania ha solicitado un alto el fuego para organizar evacuaciones, pero no ha habido avances significativos. El papa León XIV también ha intervenido, pidiendo un alto el fuego para permitir la entrega de suministros a la población civil.

Las autoridades locales han informado que los suministros humanitarios son insuficientes. La oficina de derechos humanos de las Naciones Unidas indicó que la última entrega de alimentos por carretera fue el 26 de mayo, y las condiciones en el hospital local son alarmantes, con falta de medicamentos y recursos básicos.

Mientras tanto, los cuerpos de quienes han fallecido en la ciudad se amontonan en la morgue, y la desesperación crece entre los que aún intentan sobrevivir. La escasez de alimentos ha llevado a algunos a hacer peligrosas travesías para llevar comida a sus seres queridos atrapados en Oleshky.

En este contexto, los evacuados han contado historias de terror sobre sus intentos de salir. Una mujer relató cómo un conocido fue asesinado en la carretera mientras intentaba llevar alimentos a la ciudad. El teniente Yevhen Voronetskyi de la brigada ucraniana, destacó que la escasez de alimentos ha empeorado en los últimos meses y que los esfuerzos para llevar ayuda humanitaria no son suficientes para enfrentar el invierno que se aproxima.