Una proteína que alimenta el cáncer podría ser clave para combatirlo

Una proteína que promueve el crecimiento del cáncer podría también ofrecer una sorprendente solución para combatirlo. Científicos del Cold Spring Harbor Laboratory (CSHL) descubrieron que al activar esta proteína en células inmunitarias, se incrementa su efectividad para atacar tumores, lo que podría abrir un nuevo camino para tratar cánceres que resisten terapias actuales.

Los hallazgos, publicados en Nature Immunology, son particularmente relevantes para el cáncer colorrectal, que se ha convertido en la principal causa de muerte relacionada con el cáncer en personas menores de 50 años. Muchos pacientes con formas difíciles de tratar de la enfermedad tienen opciones limitadas, especialmente cuando la quimioterapia y los tratamientos de inmunoterapia más recientes fallan. La investigación sugiere que una proteína normalmente asociada con el crecimiento del cáncer podría, en su lugar, transformarse en una poderosa "fuerza" contra el cáncer cuando se activa en las células adecuadas.

Transformando una proteína promotora del cáncer en un arma del sistema inmunitario

Los científicos han comprendido durante mucho tiempo que la condición física de un paciente puede influir en su capacidad para resistir enfermedades. Sin embargo, el profesor asistente Semir Beyaz de CSHL se centró en un tipo diferente de condición física: la salud metabólica y el rendimiento de las células individuales.

"Hipotetizamos que los determinantes de la condición física del cáncer y de nuestras células inmunitarias pueden no ser tan diferentes", expresó. "Están en el mismo universo. Están restringidos por las mismas reglas químicas y físicas. Por lo tanto, no es sorprendente que evolucionen de la misma manera".

En el centro de la investigación se encuentra el receptor activado por proliferadores de peroxisomas delta (PPARD), una proteína que ayuda a regular cómo las células queman grasa para obtener energía. PPARD es un factor de transcripción, lo que significa que controla la actividad de los genes involucrados en procesos celulares importantes.

Para entender sus efectos, Beyaz y su equipo comenzaron estudiando ratones con cáncer colorrectal. Descubrieron que, aunque las células cancerosas utilizan PPARD para apoyar su propia actividad, activar la misma proteína en las células inmunitarias tuvo un efecto drásticamente diferente. En lugar de ayudar a los tumores a prosperar, cambió el entorno circundante hacia uno que favorecía el ataque del sistema inmunitario contra el cáncer.

"Todo se trata de la condición física celular", explica Beyaz. "Lo que las células comen afecta quiénes son. Cuando las células inmunitarias queman más grasa, se vuelven más aptas para luchar contra el cáncer".

Potenciando las células CAR T que combaten el cáncer

Los investigadores luego quisieron determinar si mejorar este proceso de quema de grasa podría mejorar la capacidad de las células inmunitarias para atacar el cáncer colorrectal humano.

Se dirigieron a las células inmunitarias modificadas conocidas como células CAR T. Estas células están diseñadas para reconocer y atacar el cáncer, y las terapias con células CAR T ya se utilizan para tratar ciertos cánceres.

El equipo activó PPARD en las células modificadas y las probó contra varios modelos experimentales de cáncer colorrectal humano. Estos incluyeron organoides, que son modelos tumorales en miniatura cultivados a partir de tejido de pacientes, así como células cancerosas humanas cultivadas en platos de laboratorio e implantadas en ratones.

En todos estos experimentos, las células CAR T activadas por PPARD ralentizaron o detuvieron el crecimiento tumoral. Los resultados sugieren que cambiar la forma en que las células inmunitarias procesan la energía podría hacer que las estrategias de inmunoterapia existentes sean más efectivas, aunque este enfoque aún no ha sido probado en pacientes.

Una estrategia potencial contra múltiples tipos de cáncer

El cáncer colorrectal fue el enfoque inicial de los investigadores debido a su creciente impacto en adultos jóvenes. Sin embargo, el equipo también confirmó resultados prometedores en otros tipos de cáncer, incluyendo cáncer de mama, cáncer de ovario y melanoma, una forma grave de cáncer de piel.

Estos hallazgos plantean la posibilidad de que mejorar la condición física de las células inmunitarias pueda convertirse en una estrategia más amplia para tratar tumores que son difíciles de controlar con las terapias actuales.

Beyaz cree que estos descubrimientos representan solo la "punta del iceberg" en cuanto a encontrar nuevas formas de fortalecer la inmunoterapia contra el cáncer.

Las aplicaciones potenciales pueden extenderse más allá del cáncer.

"Mejorar la condición física de las células inmunitarias también podría ayudar con otras condiciones donde el sistema inmunitario no logra eliminar células enfermas", afirma Beyaz.

Su laboratorio ahora investiga si el mismo enfoque podría ayudar a tratar la endometriosis, una condición inflamatoria crónica que afecta aproximadamente a una de cada diez mujeres. Al igual que el cáncer colorrectal de difícil tratamiento, la endometriosis sigue siendo un gran desafío médico, con tratamientos existentes que a menudo no logran proporcionar alivio duradero.

Los sorprendentes lados buenos y malos de una proteína del cáncer

Beyaz compara los roles opuestos de PPARD con "la fuerza" en Star Wars. Dependiendo de cómo se utilice, el mismo poder subyacente puede producir resultados muy diferentes.

En las células cancerosas, PPARD puede apoyar la progresión de la enfermedad, similar a cómo Darth Vader sirve al Emperador. Pero cuando se activa en células inmunitarias, puede asumir el papel opuesto, asemejándose al regreso de Anakin Skywalker a la luz y ayudando a destruir la enfermedad.

"Es la clásica lucha entre el bien y el mal", dice Beyaz. "¿Cómo puede el bien prevalecer? Activar PPARD en las células inmunitarias podría ser el camino".