Corea del Norte dispara misiles balísticos hacia el mar de Japón en un nuevo acto de provocación

FOTO: Corea del Norte lanzó cerca de una docena de misiles balísticos hacia el mar de Japón

Buenos Aires, 29 octubre (NA) – Corea del Norte lanzó este jueves cerca de una docena de misiles balísticos de corto alcance desde su costa oriental hacia el mar del Este, conocido también como mar de Japón, en medio de una nueva escalada de tensión con Corea del Sur, informó el Estado Mayor Conjunto surcoreano.

Los proyectiles fueron detectados alrededor de las 12.30 del jueves, hora local, cuando partieron desde la zona de Wonsan y recorrieron unos 250 kilómetros antes de caer en el mar, según el organismo militar, que analizaba sus características junto con autoridades de los Estados Unidos.

El Ministerio de Defensa de Japón confirmó este jueves la detección de un posible misil balístico norcoreano y señaló que el proyectil no habría caído dentro de la zona económica exclusiva japonesa.

La Oficina de Seguridad Nacional de la Presidencia surcoreana convocó una reunión de emergencia para evaluar el lanzamiento y reclamó a Pyongyang que suspenda las pruebas, a las que calificó como una violación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

El Ejército surcoreano reforzó las tareas de vigilancia ante la posibilidad de nuevos disparos y mantuvo el intercambio de información con los Estados Unidos y Japón.

El lanzamiento ocurrió después de que Corea del Sur propusiera la semana pasada conversaciones militares para reducir las tensiones fronterizas, agravadas desde que la explosión de dos minas hirió el 21 de septiembre a tres soldados surcoreanos en la zona desmilitarizada.

Seúl responsabilizó a Corea del Norte por la colocación de las minas, mientras que Pyongyang rechazó la acusación y amenazó con desplegar nuevas armas y reanudar sus transmisiones de propaganda mediante altavoces instalados en la frontera.

La prueba de este jueves fue la primera de Corea del Norte en 17 días. El 12 de octubre, Pyongyang había lanzado otros misiles balísticos hacia el mismo sector marítimo.