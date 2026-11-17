Buenos Aires, 17 de noviembre (NA) -- Casi doscientos sitios web, incluyendo a la cadena británica BBC, el banco HSBC de Emiratos Árabes Unidos, IKEA y Air France, fueron blanco de un ciberataque destinado a robar información financiera e infectar dispositivos Apple, según informaron medios especializados el martes.

Los atacantes infiltraron código JavaScript en herramientas que están alojadas en Optimizely, una plataforma digital que utilizan diversas grandes empresas para personalizar las experiencias en línea de sus usuarios. Alrededor de 178 páginas web fueron afectadas.

El objetivo de los hackers fue robar números de tarjetas de crédito y criptomonedas de los usuarios, así como introducir un código en los dispositivos de Apple. "La lista incluye algunos de los sitios más visitados del mundo: Zoom, BBC, CNN, Salesforce, GitLab, IKEA, HSBC (Emiratos Árabes Unidos), Equifax, Air France-KLM, Ledger y Peacock", expresó el investigador en seguridad Scott Helme en su blog, quien detectó el ataque, reportó DW y supo Noticias Argentinas.

Hasta el momento, la mayoría del código malicioso ha sido eliminado de los sitios afectados, indicó Helme.

Por su parte, Optimizely comunicó que "identificó y contuvo un incidente de seguridad que afectó a algunos clientes de Optimizely Web Experimentation". Agregó que "la ruta vulnerable está bloqueada, el código inyectado ha sido eliminado y se ha contactado directamente a los clientes" en un mensaje en X.

Apple también experimentó ataques

Usuarios de los servicios de Apple reportaron este martes interrupciones y problemas para acceder a varias de sus plataformas, incluyendo su nube iCloud, el sistema de pago Apple Pay y la tienda de aplicaciones, App Store.

La página de asistencia de la compañía indicó que App Store, Apple Music y AppleCare sufrieron interrupciones del servicio a partir de las 16:45 GMT.

A la misma hora, Apple también mencionó que los usuarios estaban enfrentando problemas relacionados con la cuenta y el inicio de sesión de iCloud.

Agencia NA