Brasil se prepara para elecciones con 13 fórmulas en disputa

FOTO: Todo en marcha para la gran elección de América del Sur.

Buenos Aires, 3 de octubre (NA) — En el marco de las elecciones en Brasil, un total de 13 fórmulas se presentan a la votación, entre las cuales destacan los binomios encabezados por Luiz Inácio Lula da Silva junto a Geraldo Alckmin y Flávio Bolsonaro acompañado por Alfredo Gaspar. Además de estas propuestas, otros 11 candidatos también competirán en la jornada electoral de mañana.

Una de las fórmulas que busca captar la atención del electorado es la de Ronaldo Caiado y Gilberto Kassab, quienes representan a la centro-derecha. En un giro hacia lo no convencional, Renan Santos se postula junto a Aroldo Medina, alejándose de las estructuras tradicionales.

Entre las propuestas se encuentran también las de Romeu Zema y Eduardo Girão, así como la de Augusto Cury junto a Júlio Delgado, quienes se suman a la lista de binomios que se presentarán en esta elección.

Por otro lado, la propuesta de izquierda está representada por Samara Martins y Raquel Brício, así como la del Partido Comunista Brasileño, que se presenta con Edmilson Costa y Cleusa Santos.

La Democracia Cristiana también tiene su representación a través de Clariana Barão y Fabiana Torquato, mientras que Hertz Dias y Vanessa Portugal se enfocan en la defensa de los derechos de los afrobrasileños.

Asimismo, la lista de Rui Costa Pimenta y Antônio Carlos se alinea con el movimiento antisistema, mientras que Wilson Grassi y Suêd Haidar promueven la defensa de los animales. Finalmente, la fórmula de Pablo Marçal y Leonardo Avalanche se inscribió en la última etapa de la campaña electoral.