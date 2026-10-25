Brasil: cerraron las urnas en la segunda vuelta presidencial y comenzó el conteo de votos
El Tribunal Electoral brasileño extendió el horario de votación y tras el cierre, Lula lidera con el 57,66% frente a Flávio Bolsonaro, quien alcanza el 42,34%.
FOTO: Lula da Silva y Flávio Bolsonaro.
Buenos Aires, 25 octubre (NA) -- Este domingo, las urnas cerraron en todo Brasil, en el contexto de la segunda vuelta presidencial que enfrenta al actual mandatario Luiz Inácio 'Lula' da Silva y al senador Flávio Bolsonaro. La jornada electoral se extendió por dos horas más tras una decisión del Tribunal Superior Electoral.
Pasadas las 19 horas, se dio inicio al conteo oficial de los votos, después de una jornada marcada por una alta participación ciudadana y un clima de polarización notable. Aproximadamente 158 millones de brasileños estaban habilitados para votar en esta crucial elección. Según el último informe oficial, emitido a las 17:06, Lula, candidato del Partido de los Trabajadores (PT), lideraba con el 57,66% de los votos válidos, equivalente a 193.574 sufragios, mientras que Bolsonaro, del Partido Liberal (PL) y hijo del expresidente Jair Bolsonaro, obtenía el 42,34%, con 142.169 votos.
Las autoridades electorales anunciaron el cierre definitivo de las mesas a las 19 horas, y los primeros resultados del conteo informático se darán a conocer en las próximas horas.
El último debate presidencial en Brasil tuvo lugar el pasado viernes por la noche y fue transmitido por TV Globo. En este espacio, ambos candidatos intercambiaron acusaciones. Lula acusó a su oponente de ser un "miliciano" y de "querer entregar el país a intereses externos". Por su parte, Flávio Bolsonaro cuestionó la experiencia del actual mandatario y lo criticó por los asuntos judiciales en los que ha estado involucrado, así como por la situación actual del país.
Las encuestas previas a esta segunda vuelta indican un escenario de gran paridad, con un empate casi del 50% de votos válidos. Los analistas sugieren que el resultado final dependerá de la movilización de votantes y la reducción del ausentismo.
Lectura rápida
¿Cuándo cerraron las urnas?
Las urnas cerraron el domingo 25 de octubre en Brasil.
¿Quiénes son los candidatos?
Los candidatos son Luiz Inácio 'Lula' da Silva y Flávio Bolsonaro.
¿Qué porcentaje de votos tiene Lula?
Lula lidera con el 57,66% de los votos válidos.
¿Qué hizo el Tribunal Electoral?
El Tribunal Electoral prorrogó dos horas el horario de votación.
¿Cuántos votantes estaban habilitados?
Aproximadamente 158 millones de brasileños estaban convocados a votar.
[Fuente: Noticias Argentinas]