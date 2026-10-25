Brasil: cerraron las urnas en la segunda vuelta presidencial y comenzó el conteo de votos

Buenos Aires, 25 octubre (NA) -- Este domingo, las urnas cerraron en todo Brasil, en el contexto de la segunda vuelta presidencial que enfrenta al actual mandatario Luiz Inácio 'Lula' da Silva y al senador Flávio Bolsonaro. La jornada electoral se extendió por dos horas más tras una decisión del Tribunal Superior Electoral.

Pasadas las 19 horas, se dio inicio al conteo oficial de los votos, después de una jornada marcada por una alta participación ciudadana y un clima de polarización notable. Aproximadamente 158 millones de brasileños estaban habilitados para votar en esta crucial elección. Según el último informe oficial, emitido a las 17:06, Lula, candidato del Partido de los Trabajadores (PT), lideraba con el 57,66% de los votos válidos, equivalente a 193.574 sufragios, mientras que Bolsonaro, del Partido Liberal (PL) y hijo del expresidente Jair Bolsonaro, obtenía el 42,34%, con 142.169 votos.

Las autoridades electorales anunciaron el cierre definitivo de las mesas a las 19 horas, y los primeros resultados del conteo informático se darán a conocer en las próximas horas.

El último debate presidencial en Brasil tuvo lugar el pasado viernes por la noche y fue transmitido por TV Globo. En este espacio, ambos candidatos intercambiaron acusaciones. Lula acusó a su oponente de ser un "miliciano" y de "querer entregar el país a intereses externos". Por su parte, Flávio Bolsonaro cuestionó la experiencia del actual mandatario y lo criticó por los asuntos judiciales en los que ha estado involucrado, así como por la situación actual del país.

Las encuestas previas a esta segunda vuelta indican un escenario de gran paridad, con un empate casi del 50% de votos válidos. Los analistas sugieren que el resultado final dependerá de la movilización de votantes y la reducción del ausentismo.