Aterrizaje de emergencia en Arabia Saudí tras ataque a capitán de vuelo de FlyDubai

FOTO: Se desconoce el nombre y motivo del atacante tras aterrizaje urgente de vuelo de FlyDubai a Israel

JERUSALÉN (AP) — La identidad y el motivo del copiloto omaní que apuñaló a su capitán en un vuelo a Israel, lo que hizo que el avión se precipitara peligrosamente y tuviese que aterrizar en Arabia Saudí, seguían sin conocerse el jueves, mientras los investigadores se apresuraban a recabar más información.

Pasajeros israelíes del vuelo de FlyDubai, que llevaba a 174 personas desde Emiratos Árabes Unidos hasta la ciudad israelí de Tel Aviv, han descrito cómo el capitán indio, ensangrentado, logró abrir la puerta de la cabina para dejarlos entrar antes de que forcejearan con el copiloto y estabilizaran un descenso tan brusco que el timón del aparato se desprendió.

"Nos sentimos indefensos, suspendidos en el aire, y no sabía a quién recurrir. Pero todo fue instinto de supervivencia", declaró una de las personas que intervino, Asaf Rajuan, en un comunicado compartido por la presidencia de Israel.

Las autoridades saudíes y de Emiratos apenas se han pronunciado públicamente, más allá de para confirmar que había investigaciones en curso. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó que el copiloto fue detenido.

El capitán Smit Machchhar, ampliamente elogiado como otro de los héroes del vuelo, se encontraba estable, dijo durante la noche la embajada de India en Arabia Saudí. La condición del copiloto detenido no estaba clara.

En una entrevista con la televisora CNN emitida el miércoles por la noche, Netanyahu afirmó que el atacante era un ciudadano omaní y que estaba siendo interrogado en Arabia Saudí.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo a reporteros en la Casa Blanca que él y Netanyahu hablaron "extensamente" por teléfono del incidente y que parecía como si el copiloto "quizá fuera un terrorista o quizá un loco".

Netanyahu señaló que habló con el presidente de Emiratos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, quien accedió a que Israel se sumase al interrogatorio del sospechoso.

El Ministerio de Exteriores israelí indicó que las personas a bordo del avión eran de Israel, India y Emiratos. El Departamento de Estado de Estados Unidos apuntó que cuatro de los pasajeros tenían ciudadanía estadounidense.

FlyDubai anunció la suspensión de sus vuelos hacia y desde Israel mientras se lleva a cabo una investigación.

Netanyahu había advertido recientemente de amenazas de seguridad más intensas, pero no ofreció más detalles. El país está a una semana de conmemorar el tercer aniversario del ataque del 7 de octubre, encabezado por Hamás, que desencadenó la guerra en Gaza.

En el caos que se desató unas dos horas y media después de despegar de Dubái, el avión descendió de 33.000 pies a 17.000 pies (de alrededor de 10.000 metros a 5.100) en aproximadamente un minuto, antes de hacer un círculo errático cerca de la frontera jordana y aterrizar en la ciudad saudí de Tabuk cerca de una hora después, según Flightradar24, que identificó la aeronave como un Boeing 737 Max 8.

Una persona que escuchó las comunicaciones del vuelo con el control del tráfico aéreo afirmó que Arabia Saudí y Jordania rechazaron al avión antes de que finalmente aterrizara en Tabuk, mientras los pasajeros gritaban de fondo. La voz del piloto temblaba al lanzar la llamada de emergencia, o "mayday", y dijo que se estaba produciendo un secuestro.

Los controladores aéreos no dieron ningún motivo para las negativas. La persona que escuchó los mensajes habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizada a hablar con los medios.