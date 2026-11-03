Ataques de EE. UU. en el estrecho de Ormuz: un nuevo capítulo en la tensión con Irán

FOTO: EEUU ataca objetivos iraníes en estrecho de Ormuz y plantea más preguntas sobre lo que viene

Un ataque reciente de **Estados Unidos** contra objetivos iraníes en el **estrecho de Ormuz** ha suscitado una serie de interrogantes sobre el futuro de las relaciones entre ambos países. Este ataque se produjo horas antes de las cruciales elecciones legislativas de mitad de mandato en EE. UU., lo que añade un componente de incertidumbre a la situación.

Durante semanas, el presidente **Donald Trump** había insinuado la posibilidad de llevar a cabo una nueva serie de ataques contra **Irán** tras las elecciones. En los días previos, el primer ministro israelí, **Benjamin Netanyahu**, también había instado a Trump a reanudar las acciones militares, según informaron dos funcionarios regionales y una fuente familiarizada con el asunto.

La región de **Oriente Medio** y otras áreas han estado en estado de alerta ante la posibilidad de que EE. UU. reanude operaciones militares a gran escala contra Irán, lo que no ocurre desde hace casi dos meses. Las conversaciones diplomáticas se encuentran en curso, mientras que aliados de EE. UU. en la región instan a evitar la reanudación de un conflicto que ha impactado gravemente la economía global y ha afectado a Irán.

Trump ha oscilado entre amenazar con ataques contundentes y buscar un acuerdo con Irán. La impopularidad de la guerra y su impacto en los precios de la gasolina han sido un punto débil para el **Partido Republicano**, que busca mantener el control del Congreso.

Medios estatales iraníes informaron sobre explosiones en las islas de **Qeshm** y **Hengam**, ubicadas en el estratégico estrecho de Ormuz, así como en la cercana zona de **Bandar Abbas**. Un funcionario estadounidense, que habló bajo condición de anonimato, confirmó que los ataques estaban dirigidos a iraníes que disparaban misiles tierra-aire contra EE. UU.

El jefe del **Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán**, **Mohsen Rezaei**, expresó que la respuesta de EE. UU. a las demandas de **Teherán** para poner fin al conflicto no fue convincente. Rezaei indicó que el estrecho no se reabrirá hasta que EE. UU. cumpla con las condiciones impuestas por Irán.

Irán ha manifestado su disposición a reabrir el estrecho y continuar las conversaciones sobre su programa nuclear, siempre que EE. UU. levante el bloqueo naval sobre sus puertos, retire las sanciones sobre las ventas de petróleo y respete un alto el fuego en **Líbano**.

Por su parte, el vicepresidente de EE. UU., **JD Vance**, comentó que se sentía optimista respecto a la posibilidad de llegar a un acuerdo negociado. Sin embargo, la última vez que se llevaron a cabo ataques por parte del gobierno de Trump fue a principios de septiembre, aunque miles de soldados estadounidenses siguen presentes en las aguas frente a Irán para mantener un bloqueo naval.

Netanyahu, en una conversación con Trump, insistió en la necesidad de realizar otra serie de ataques tras las elecciones, mientras que las negociaciones avanzan en busca de un marco que permita a Irán cesar sus ataques a cambio del levantamiento del bloqueo.

El presidente egipcio, **Abdel-Fattah el-Sissi**, ha instado a Irán y a EE. UU. a entablar un diálogo para resolver su conflicto, advirtiendo sobre la escalada militar en la región. En **Teherán**, algunos ciudadanos expresaron su esperanza de que los resultados de las elecciones en EE. UU. pudieran cambiar la política estadounidense. **Reza Rezaei**, un habitante de 69 años, manifestó que el pueblo estadounidense debe decidir sobre un cambio real en su liderazgo.

Sin embargo, otros ciudadanos como **Raheleh Movahhed** mostraron escepticismo, afirmando que no importa quién esté en el poder, las políticas estadounidenses siempre han sido problemáticas para Irán.

La televisión estatal iraní citó al principal negociador del país, **Mohammad Bagher Qalibaf**, quien afirmó que Irán había dado una respuesta firme a EE. UU. para evitar la guerra, aunque no se aclaró a qué respuesta se refería. Qalibaf advirtió que las fuerzas armadas de Irán están en el nivel más alto de preparación defensiva y que cualquier error estratégico de Washington podría llevar a una nueva confrontación.