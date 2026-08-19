Angie Nixon, la demócrata socialista que desafió al establishment y ganó en Florida

Buenos Aires, 19 de agosto (NA) -- Con un presupuesto de campaña significativamente menor que su principal competidor, Alex Vindman, la demócrata socialista Angie Nixon, de 42 años, se destacó en las primarias demócratas del martes en Florida y se prepara para contender por la banca dejada vacante por el actual secretario de Estado, Marco Rubio, del Partido Republicano.

"Lo logramos. Ganamos estas primarias sin aceptar ni un centavo de dinero de PAC corporativo. Nada de cheques corporativos. Nada de maquinaria financiada por multimillonarios. Solo una campaña 100% de base impulsada por personas como tú", expresó en la red X, tras vencer a Vindman, exasesor del Consejo de Seguridad Nacional, con el 56,1% de los votos frente al 43,9%, de acuerdo a información de la Agencia Noticias Argentinas.

The Washington Post analizó que la victoria de Nixon sobre el teniente coronel retirado Alexander Vindman se atribuye al respaldo de votantes en los condados de Florida con menores ingresos y bajo nivel educativo, así como de aquellos con una alta representación de votantes negros.

La sorpresiva victoria de Nixon por 12 puntos porcentuales fue catalogada como "una de las mayores sorpresas de las primarias de este año y el ejemplo más reciente de un candidato de izquierda que derroca a un favorito del establishment demócrata".

Nixon se impuso por 30 puntos en los condados de Florida con mayor población negra, así como en aquellos con menor nivel educativo universitario. A pesar de haber recaudado solo 975.000 dólares, que no le permitieron comprar anuncios en televisión, su campaña se centró en una intensa actividad en redes sociales, frente a los más de 16,3 millones de dólares que reunió Vindman.

La socialista demócrata se enfrentará en noviembre a la senadora Ashley Moody, exfiscal general del estado.

En otro mensaje en X, Nixon afirmó que los votantes de Florida "están hartos. Dejaron en claro que quieren a alguien que luche por el cambio que realmente les ayude en sus vidas, como costos más bajos, salarios más altos, Medicare para todos y un gobierno impulsado por las personas que dé prioridad a las familias".

Nacida el 27 de febrero de 1984, Nixon es una política estadounidense que se desempeña como miembro demócrata de la Cámara de Representantes de Florida desde 2020. Es oriunda de Jacksonville y se graduó en la Stanton College Preparatory School y la Universidad de Florida.

Nixon, quien desafió a Vindman desde la izquierda, se unió a la organización Socialistas Democráticos de América durante la campaña. En su discurso de victoria, comunicó a sus seguidores que su triunfo iba más allá del estado de Florida, que en los últimos años se ha convertido en un bastión republicano, y afirmó que enviaba "ondas de choque" a los líderes demócratas en Washington.

El triunfo de la dirigente progresista se suma a otros, como el de Abdul el Sayed en Michigan, así como de numerosos candidatos a la izquierda del partido que han ganado la nominación demócrata en el actual ciclo de primarias.