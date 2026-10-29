Colapinto, mano a mano con Cadena 3: "Dimos un salto como equipo, pero debemos seguir mejorando"

El argentino Franco Colapinto dirá presente este fin de semana en el Gran Premio de México, correspondiente a la decimonovena fecha del campeonato de Fórmula 1, en el que el italiano Kimi Antonelli (Mercedes) podría consagrarse como el campeón más joven de la historia.

Este Gran Premio se lleva a cabo en el Autódromo Hermanos Rodríguez, que cuenta con 17 curvas y una extensión de 4,304 kilómetros.

En este marco y en una entrevista mano a mano con Cadena 3 en la previa de la carrera, el piloto argentino repasó sus sensaciones sobre el circuito, el trabajo del equipo, la temporada de Kimi Antonelli y hasta se dio un espacio para hablar de fútbol.

"Bien, contento, con ganas de que arranque el fin de semana. Es un circuito y una pista que disfruto mucho manejar", comenzó Colapinto. El argentino destacó el carácter especial de esta fecha: "Es una carrera distinta a las demás, creo que México trae esa frescura, ese circuito que es distinto, esa gente, esos fanáticos que son diferentes a los del resto del año, que dan muchísimo amor, que me bancan mucho, muchos argentinos también. Así que es una carrera que en general se disfruta un montón".

Para el piloto, esta cita y la de Brasil son de las más esperadas del calendario. “Creo que es el momento del año que más se espera, con Brasil también. Así que con ganas de que arranque”, remarcó.

Sobre la evolución del equipo, Colapinto fue realista pero positivo. Le recordaron el contraste entre el último puesto del año pasado y el sexto actual. "Es un salto, creo que dimos un saltito como equipo. Obviamente que la idea es seguir mejorando y tenemos que progresar más como equipo y con el auto. Así que hay mucho por trabajar y mucho por mejorar, pero bueno, no está siendo una mal temporada”, evaluó. Y miró hacia adelante: “Hay que hacer un esfuerzo grande para el año que viene dar un salto, ojalá el 2027 sea un mejor año".

También tuvo palabras de elogio para Kimi Antonelli, quien puede consagrarse campeón este domingo. "Fue muy buena su temporada. Una gran temporada hizo con la edad que tiene. La verdad que impresionante. Si bien obviamente tuvo un auto para ganar, cómo rindió bajo presión, cómo rindió estando adelante en el campeonato desde un principio hasta un final. Muy consistente, muy fuerte", analizó.

El fútbol no quedó afuera. Confeso hincha de Boca, Colapinto se prepara para el Superclásico de este domingo. "Largamos y arranca el partido, por lo que no le voy a poder estar tan de cerca durante la carrera, que voy a estar arriba del auto, pero ni bien me baje, esa es la primera pregunta que voy a hacer”, confesó con una sonrisa.

Y cerró con otra ilusión futbolera: la despedida de Carlos Tevez el 20 de diciembre, con la confirmada presencia de Lionel Messi. "Me encantaría ir y creo que si estoy libre y estoy cerca o estoy en Argentina, seguramente voy a ir. Voy a intentar seguro".

Entrevista de Guillermina Cardoso, enviada especial de Cadena 3.