La inquietante premonición de Pierre Gasly antes del GP de España
El piloto francés de Alpine analizó el nuevo circuito de Madrid y advirtió que los márgenes de error serán mínimos. “Apostaría mi dinero a que habrá bandera roja”, afirmó.
10/09/2026 | 10:55Redacción Cadena 3
FOTO: Gasly y Colapinto, los pilotos de Alpine.
Pierre Gasly anticipó que el estreno del Madring, el nuevo circuito urbano que recibirá a la Fórmula 1 en Madrid, podría estar marcado por accidentes y banderas rojas debido a las características del trazado.
El piloto francés de Alpine analizó el circuito luego de probarlo en el simulador y sostuvo que habrá sectores con muy poco margen para cometer errores.
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“Apostaría mi dinero a que habrá bandera roja. Eso seguro”, afirmó Gasly al referirse a la posibilidad de interrupciones durante el fin de semana.
Según replicó el sitio especializado SoyMotor, el francés también bromeó sobre las dificultades que tuvo al manejar en el circuito virtual. “Es como Mónaco: si cometes un pequeño error, las consecuencias pueden ser grandes”, señaló.
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Luego, agregó: “Creo que en el simulador he tocado todos los muros.”
Gasly describió un trazado con curvas enlazadas, desniveles y referencias visuales complejas. “Hay curvas muy retorcidas, muchas curvas, muchos puntos ciegos, peraltes, subidas y bajadas, ondulaciones en todo el trazado”, detalló.
La carrera será el domingo, a las 10 de la mañana (hora argentina).
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Lectura rápida
¿Quién anticipó posibles accidentes en el Madring?
Pierre Gasly anticipó que el estreno del Madring podría estar marcado por accidentes y banderas rojas.
¿Qué características del circuito preocupan a los pilotos?
El circuito tiene sectores con muy poco margen para cometer errores, lo que podría generar interrupciones.
¿Cuándo se llevará a cabo la carrera?
La carrera será el domingo, a las 10 de la mañana (hora argentina).
¿Cómo describió Gasly el trazado del circuito?
Gasly describió un trazado con curvas enlazadas, desniveles, puntos ciegos y ondulaciones.
¿Qué comparación hizo Gasly sobre el manejo en el circuito?
Gasly comparó el circuito con Mónaco, señalando que pequeños errores pueden tener grandes consecuencias.