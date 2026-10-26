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Los intrusos: una novela de fantasmas que explora el pasado y sus secretos

La obra de Dorothy Macardle, publicada en 1941, sigue siendo un referente del terror gótico contemporáneo.

26/10/2026 | 09:00Redacción Cadena 3

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Los intrusos: una novela de fantasmas que explora el pasado y sus secretos

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En el corazón de los acantilados de **Devon**, dos hermanos, **Roderick** y **Pamela Fitzgerald**, se embarcan en una nueva vida al descubrir **Cliff End**, una casa que parece sacada de un cuento de hadas. Sin embargo, la belleza del lugar esconde un oscuro secreto: la comunidad local cree firmemente que la casa está maldita y habitada por fantasmas. Aunque al principio los hermanos desestiman estas supersticiones, pronto se ven atrapados en una atmósfera de inquietud que los lleva a cuestionar su propia cordura.

La novela, publicada en **1941** por la autora **Dorothy Macardle**, se ha consolidado como una de las obras más influyentes del género de fantasmas en el siglo XX. **Macardle** logra entrelazar el **suspense psicológico** con una atmósfera de extraordinaria belleza, donde lo sobrenatural se convierte en un vehículo para explorar verdades ocultas y el dolor del pasado. La historia no solo se centra en el terror, sino que también ofrece una profunda reflexión sobre la **memoria**, el **duelo** y el impacto que los secretos familiares pueden tener en las generaciones futuras.

La adaptación cinematográfica de esta obra, que se ha convertido en un clásico de **Hollywood**, ha contribuido a su estatus de culto, manteniendo viva la relevancia de la novela en la cultura contemporánea. **Los intrusos** no es solo una historia de fantasmas; es un recordatorio de que el pasado nunca se desvanece por completo y que los ecos de lo que hemos silenciado pueden regresar para reclamar su lugar en nuestras vidas.

Con una prosa envolvente y personajes bien construidos, **Los intrusos** invita a los lectores a reflexionar sobre el peligro de ignorar el pasado y la forma en que las historias de las mujeres han sido a menudo relegadas a meros símbolos. Esta obra, que combina el terror con una crítica social, sigue siendo relevante en la actualidad, resonando con aquellos que buscan entender las sombras que nos rodean.

**Ficha del libro**
| **Género** | Novela negra, intriga, terror |
| **Editorial** | TROTALIBROS |
| **Año de edición** | 2026 |
| **ISBN** | 9789992083277 |
| **Idioma** | Español |

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