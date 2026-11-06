La manera: un ensayo sobre la historia sensorial de las manos y su legado

La manera, el nuevo ensayo de Noelia Romero, se adentra en la compleja relación que las mujeres de su familia tienen con sus manos, un legado que incluye enfermedades y cicatrices. Este relato, que surge en el contexto del postoperatorio de la autora tras su segunda cirugía en las manos, se convierte en una reflexión profunda sobre el significado de la acción manual en un mundo que prioriza la mirada. Romero, a través de un estilo que combina crónica anatómica y ensayo, nos invita a explorar la historia sensorial de una extremidad que a menudo pasa desapercibida.

El libro se nutre de referencias a pensadores como Rainer Maria Rilke, Merleau-Ponty, Richard Sennett y Susan Sontag, creando un tejido narrativo que conecta la experiencia personal con la historia del arte y la cultura. Desde las manos de los cuerpos de Caravaggio hasta las venus anatómicas y los tejidos de Anni Albers, cada página es un recorrido que nos lleva a reconsiderar la importancia de nuestras manos en la construcción de la identidad y el trabajo.

En un contexto social donde la mirada se ha vuelto casi hegemónica, La manera se presenta como una reivindicación de los saberes manuales y del cuidado que estas extremidades representan. La autora no solo habla de su propia experiencia, sino que también aborda temas de género, clase y la relación entre el trabajo y el cuidado, ofreciendo una perspectiva que resuena en la actualidad.

Este ensayo es más que una simple exploración de la anatomía; es un llamado a reconocer el poder de nuestras manos como herramientas de intervención y transformación del mundo. En un momento en que la conexión física y el tacto son más relevantes que nunca, Noelia Romero nos recuerda que nuestras manos son, en última instancia, un reflejo de nuestra humanidad.

**Ficha del libro**

**Género:** Ensayo

**Editorial:** ACANTILADO

**Año de edición:** 2026

**ISBN:** 9791387964542

**Idioma:** Español

**Nº de páginas:** 275