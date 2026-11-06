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El papa León XIV inicia su primera gira apostólica en Uruguay

El sumo pontífice arribó al aeropuerto internacional de Carrasco, en Montevideo, a las 16:20, dando inicio a su primera gira apostólica por América Latina, que finalizará el 17 de noviembre.

06/11/2026 | 16:21Redacción Cadena 3

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Buenos Aires, 6 noviembre (NA) -- El papa León XIV llegó al aeropuerto internacional de Carrasco, en Montevideo, a las 16:20, marcando el inicio de su primera gira apostólica por América Latina, que se desarrollará hasta el 17 de noviembre e incluirá paradas en Argentina y Perú.

Durante su visita a Uruguay, que se extenderá hasta el 8 de noviembre, el sumo pontífice tiene programada una apretada agenda que contempla misas y diversos encuentros en Montevideo, Paysandú (frente a la ciudad entrerriana de Colón) y Florida.

Este viaje representa el regreso de un Papa a suelo uruguayo después de 38 años, tras las memorables visitas realizadas por san Juan Pablo II en 1987 y 1988.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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