Un invierno (in)esperado: amor y boxeo en tiempos de cambio

Navidad es un momento de reflexión y nuevos comienzos, y en "Un invierno (in)esperado", la autora nos presenta a Daisy Brown, una joven que atraviesa un periodo de crisis personal. Tras una ruptura amorosa y la presión familiar por seguir una carrera en Medicina que no desea, Daisy se encuentra en la soledad de su hogar, preparándose para despedir el año sin compañía.

La llegada de Bastian Springs, el hermano de su mejor amiga, cambia el rumbo de su historia. Bastian, que también enfrenta sus propios desafíos emocionales, propone una serie de actividades navideñas que incluyen boxeo y la promesa de pasar el Año Nuevo juntos. Este encuentro fortuito en Holy Bay se convierte en una oportunidad para ambos de dejar atrás sus problemas y explorar una conexión más profunda.

La trama se complica cuando una tormenta de nieve retrasa la llegada del padre de Bastian, lo que les brinda más tiempo para cumplir su lista de planes. A medida que se van conociendo, Daisy y Bastian comienzan a despojarse de las máscaras que han llevado, revelando sus verdaderos sentimientos. La historia plantea una reflexión sobre cómo a veces los combates más difíciles son aquellos que se libran en el interior, mucho antes de que se dé el primer golpe.

Este relato, que combina elementos de la romántica y la erótica, se sitúa en un contexto contemporáneo donde las relaciones y el autodescubrimiento son temas centrales. La prosa de la autora logra capturar la esencia de la juventud y la búsqueda de identidad en un mundo lleno de expectativas. En un momento donde la conexión humana es más importante que nunca, "Un invierno (in)esperado" se presenta como una lectura relevante y conmovedora.

La obra, publicada por ESENCIA en 2026, invita a los lectores a reflexionar sobre el amor, la amistad y la valentía de ser uno mismo. Con 440 páginas, esta novela promete ser un refugio cálido en las frías noches de invierno.

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