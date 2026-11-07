Cierran las urnas en Nueva Zelanda tras una intensa jornada electoral sin claro favorito

WELLINGTON, Nueva Zelanda (AP) — Los centros electorales cerraron el sábado tras el último día de votaciones para las elecciones en Nueva Zelanda, después de una tensa campaña que no dejó un claro favorito.

El actual gobierno conservador, encabezado por el Partido Nacional, busca un segundo mandato frente a un bloque de izquierda liderado por el Partido Laborista. En encuestas elaboradas en los días previos a los comicios, ni el primer ministro, Christopher Luxon, del Nacional, ni el líder opositor Chris Hipkins, del Laborista, tenían un camino claro hacia la victoria, y se esperaba que formaciones minoritarias en los flancos ideológicos tuvieran influencia decisiva en la formación del próximo ejecutivo.

La votación comenzó el 26 de octubre y terminó el sábado a las 7 de la tarde. La Comisión Electoral de Nueva Zelanda tenía previsto publicar el escrutinio del 5% de los votos en los minutos posteriores. El resultado final y verificado se espera para el 27 de noviembre e incluirá los votos emitidos en el extranjero.

Luxon, quien asumió el cargo en 2023, tenía por delante una dura batalla para un segundo mandato como primer ministro después de haber afrontado este año dos mociones de confianza de sus propios legisladores. Hipkins busca una segunda oportunidad de llegar al poder tras una contundente derrota hace tres años.

La votación comenzó el 26 de octubre, con casi 3,8 millones de personas con derecho a voto en el país del Pacífico Sur, que tiene 5,6 millones de habitantes. Nueva Zelanda tiene un sistema parlamentario unicameral y no tiene estados. El gobierno central, elegido para mandatos de tres años, tiene el poder último sobre el rumbo del país.

Antes del día de las elecciones, los analistas no veían una ruta sencilla hacia la mayoría ni para el bloque de derecha de tres partidos ni para la coalición de izquierdas formadas por otros tres. La incertidumbre puede reflejar el descontento de los votantes con ambas formaciones principales, mientras persisten los problemas económicos tras las crisis internacionales que han sacudido la economía neozelandesa, basada en el comercio.

Los electores no eligen al primer ministro. En su lugar, emiten dos votos: uno para el partido de su preferencia y otro para seleccionar a un representante local.

Para gobernar, una coalición debe obtener más de la mitad de los escaños del Parlamento. El número total de escaños se determina mediante cálculos oficiales la noche de las elecciones, basados en las particularidades del sistema de votación.

En 2023, el Partido Nacional se unió a otros dos partidos de derecha —el populista New Zealand First y el libertario ACT— para formar el gobierno moderno más conservador del país. Los detractores de Luxon, un ejecutivo que llegó al Parlamento en 2020, señalan su inexperiencia política en comparación con los líderes de los partidos minoritarios en su acuerdo de reparto de poder.

Ambos son políticos veteranos que le arrancaron a Luxon amplias concesiones en políticas públicas. El primer ministro llegó al poder con promesas de impulsar la recuperación económica tras la pandemia del coronavirus, pero el desempleo en el trimestre que finalizó en septiembre alcanzó su nivel más alto en 15 años.

Del lado de Hipkins, el Partido Verde, de izquierda, también ha registrado un fuerte respaldo. Otro socio tradicional de los laboristas es Te Pati Maori, que defiende los derechos indígenas.

Hipkins, político de carrera, fue catapultado al cargo de primer ministro nueve meses antes de los comicios de 2023 por la renuncia de su predecesora, Jacinda Ardern. El Laborista no ha repuntado en popularidad en las encuestas desde que perdió esa votación, y algunos detractores todavía asocian a Hipkins con políticas de la era de la pandemia a las que se opusieron.

Los bloqueos electorales han hecho que, en ocasiones anteriores, los dos bloques compitan por cerrar un acuerdo de coalición cortejando a un partido minoritario que tenga la llave del poder. Encuestas recientes sugieren que las elecciones del sábado podrían arrojar un resultado así si The Opportunity Party obtiene representación parlamentaria por primera vez.

Los candidatos del grupo son tecnócratas centristas y socialmente liberales que están a favor de un impuesto a la tierra, una renta básica universal y medidas a favor del medio ambiente. La nueva líder del partido, Qiulae Wong, de 38 años y que tiene experiencia en el mundo empresarial pero no en política, se ha comprometido a negociar primero con el partido que obtenga más votos.

Luxon ha descartado gobernar con Opportunity. Sin embargo, los analistas afirman que es probable que ambos líderes de los partidos principales contesten el teléfono si Wong fuera la única vía hacia el poder en la noche electoral.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.