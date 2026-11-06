El Arsenal se enfrenta al Hull City en un duelo clave para la Premier League

Buenos Aires, 6 noviembre (NA) - El Arsenal se prepara para recibir al Hull City este sábado 7 de noviembre a las 12:00 (hora argentina) en el marco de la décima fecha de la Premier League de Inglaterra. El equipo londinense lidera la tabla con 24 puntos, tres por delante del Manchester City, que ocupa el segundo lugar con 21.

El Manchester City también estará en acción, enfrentándose al Nottingham Forest como visitante a las 14:30. El Arsenal intentará aprovechar el impulso de sus últimas dos fechas, donde logró igualar y luego superar al City, que había tenido un inicio perfecto pero ha perdido sus dos últimos partidos.

La jornada diez de la Premier comenzó el viernes con la victoria del Everton sobre el Coventry City por 3 a 1, lo que permitió al equipo de Liverpool posicionarse entre los cinco primeros de la tabla, con 16 puntos, asegurando así un lugar en la clasificación a la UEFA Europa League del 2027.

El sábado, también se disputarán otros encuentros destacados. El Leeds se enfrentará al Tottenham a las 9:30. Posteriormente, a las 12:00, en simultáneo con el partido del Arsenal, el Fulham recibirá al Newcastle.

El domingo, la jornada cerrará con cuatro partidos a partir de las 11:00, donde el Chelsea, que marcha cuarto con 16 puntos, visitará al Sunderland, el Ipswich Town recibirá al Bournemouth, el Crystal Palace se medirá con el Liverpool y el Brighton, tercero con 19 puntos, enfrentará al Brentford.

El último partido de la décima fecha será entre el Manchester United y el Aston Villa, programado para las 13:30. Los "Diablos Rojos" están en una situación crítica, ubicados en la posición 17 y en zona de descenso con solo 7 puntos en su haber.