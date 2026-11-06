La credibilidad se juega en el final

Por Claudio Giglioni

El fútbol argentino tiene una costumbre curiosa: discutir todo en la previa y olvidarse de lo que realmente importa cuando la pelota empieza a rodar. Pero hay un momento del año en el que las palabras sobran y los hechos mandan. Ese momento es el final del campeonato.

El año pasado lo vivimos. En el tramo decisivo, con Estudiantes y Central metidos en la pelea (aquel recordado "pasillo" y lo que devino), tuvimos un cierre fantástico. No fueron arbitrajes perfectos —nadie serio podría sostenerlo—, pero en ese segmento final se recuperó algo que vale más que cualquier fallo puntual: la credibilidad.

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Y la credibilidad no es un detalle menor. Es la base de toda relación entre emisores y receptores.

Sin ella, cada pitazo es sospecha, cada fallo es conspiración, cada resultado es robo. Con ella, en cambio, todo es posible: se puede perder, se puede ganar, se puede discutir, pero se sigue jugando.

Ojalá que en este mismo segmento que se viene tengamos un devenir de partidos donde la gente crea que lo bueno y lo malo pasa por errores involuntarios. Porque si eso ocurre, habremos recuperado la credibilidad. Y con credibilidad, insisto, todo es posible.

El final no se juega en la previa. Se juega cuando la presión de las definiciones y el final del campeonato aprietan, con las cartas sobre la mesa. Ahí se verá la realidad de los hechos.