La credibilidad se juega en el final
El fútbol necesita goles, emociones y resultados, pero también necesita algo mucho más difícil de construir y mucho más fácil de perder.
06/11/2026 | 16:43Redacción Cadena 3
FOTO: Nicolás Ramírez dirigió el último clásico entre Boca y River.
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Audio. El análisis de Claudio Giglioni de cara a la definición de la tabla anual y los playoffs que vienen.
Estadio 3
El fútbol argentino tiene una costumbre curiosa: discutir todo en la previa y olvidarse de lo que realmente importa cuando la pelota empieza a rodar. Pero hay un momento del año en el que las palabras sobran y los hechos mandan. Ese momento es el final del campeonato.
El año pasado lo vivimos. En el tramo decisivo, con Estudiantes y Central metidos en la pelea (aquel recordado "pasillo" y lo que devino), tuvimos un cierre fantástico. No fueron arbitrajes perfectos —nadie serio podría sostenerlo—, pero en ese segmento final se recuperó algo que vale más que cualquier fallo puntual: la credibilidad.
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Y la credibilidad no es un detalle menor. Es la base de toda relación entre emisores y receptores.
Sin ella, cada pitazo es sospecha, cada fallo es conspiración, cada resultado es robo. Con ella, en cambio, todo es posible: se puede perder, se puede ganar, se puede discutir, pero se sigue jugando.
Ojalá que en este mismo segmento que se viene tengamos un devenir de partidos donde la gente crea que lo bueno y lo malo pasa por errores involuntarios. Porque si eso ocurre, habremos recuperado la credibilidad. Y con credibilidad, insisto, todo es posible.
El final no se juega en la previa. Se juega cuando la presión de las definiciones y el final del campeonato aprietan, con las cartas sobre la mesa. Ahí se verá la realidad de los hechos.
Lectura rápida
¿Qué se discute en el fútbol argentino? Se discute todo en la previa, pero se olvida lo importante cuando comienza el juego.
¿Qué sucedió el año pasado en el campeonato? Se vivió un cierre fantástico con Estudiantes y Central en la pelea, aunque los arbitrajes no fueron perfectos.
¿Por qué es importante la credibilidad? La credibilidad es la base de la relación entre emisores y receptores; sin ella, cada decisión es sospechosa.
¿Qué se espera para el próximo segmento del campeonato? Se espera que los partidos se jueguen con errores involuntarios, recuperando así la credibilidad.
¿Cuándo se juega el final del campeonato? El final se juega cuando el campeonato aprieta y las cartas están sobre la mesa.