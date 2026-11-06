Se viene la reunión entre los dirigentes de Racing de Nueva Italia y el "Sapo" Coleoni

Luego del último partido de la etapa regular de la Primera Nacional, el plantel de Racing de Nueva Italia fue licenciado hasta el 16 del corriente.

Hay muchos jugadores, más de veinte que son los que llegaron como refuerzos para esta temporada, a los que se les vence el contrato a fin de año.

De todos modos, en el análisis de los dirigentes estará primero la continuidad del entrenador Gustavo Coleoni.

El propio DT tras la derrota en Resistencia, afirmó que sabe cómo seguir los pasos que se deben dar pero desde las altas esferas de la Academia no se conoce opinión alguna.

Lo concreto es que el próximo lunes se llevaría a cabo la reunión entre el presidente Manuel Pérez y el "Sapito" para definir el futuro.