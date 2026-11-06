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Se viene la reunión entre los dirigentes de Racing de Nueva Italia y el "Sapo" Coleoni

El cónclave se llevaría a cabo el próximo lunes, en donde quedaría definida la continuidad, o no, del entrenador para 2027.

06/11/2026 | 16:36Redacción Cadena 3

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Luego del último partido de la etapa regular de la Primera Nacional, el plantel de Racing de Nueva Italia fue licenciado hasta el 16 del corriente.

Hay muchos jugadores, más de veinte que son los que llegaron como refuerzos para esta temporada, a los que se les vence el contrato a fin de año.

De todos modos, en el análisis de los dirigentes estará primero la continuidad del entrenador Gustavo Coleoni.

El propio DT tras la derrota en Resistencia, afirmó que sabe cómo seguir los pasos que se deben dar pero desde las altas esferas de la Academia no se conoce opinión alguna.

Lo concreto es que el próximo lunes se llevaría a cabo la reunión entre el presidente Manuel Pérez y el "Sapito" para definir el futuro.

Lectura rápida

¿Qué sucedió con el plantel de Racing de Nueva Italia? El plantel fue licenciado hasta el 16 del corriente tras el último partido de la etapa regular de la Primera Nacional.

¿Cuántos jugadores tienen contratos por vencer? Más de veinte jugadores que llegaron como refuerzos para esta temporada tienen contratos que se vencen a fin de año.

¿Cuál es la principal preocupación de los dirigentes? La continuidad del entrenador Gustavo Coleoni es la principal preocupación en el análisis de los dirigentes.

¿Qué dijo Gustavo Coleoni tras la derrota? Afirmó que sabe cómo seguir los pasos que se deben dar, aunque no hay opinión oficial desde la Academia.

¿Cuándo se llevará a cabo la reunión clave? La reunión entre el presidente Manuel Pérez y el "Sapito" se llevará a cabo el próximo lunes para definir el futuro.

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