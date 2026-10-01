La lucha por los buenos momentos en un mundo en crisis según Maruja Torres

En su nuevo libro, Maruja Torres nos invita a explorar un mundo en crisis a través de su mirada irónica y profundamente humana. "Cuanta más gente me jode, más buenos momentos tengo" es una obra que combina la memoria y la actualidad, ofreciendo una reflexión sobre la vida y la resistencia en tiempos difíciles.

La autora recorre diversas partes del mundo, enfrentándose a un escenario donde las certezas se desmoronan: amistades, ciudades y hasta el lenguaje mismo se ven afectados por el caos. En este contexto, Maruja presenta una serie de personajes que enriquecen su narrativa, desde periodistas y médicos hasta viejos amores y camareros, todos ellos contribuyendo a un mosaico de experiencias que reflejan la complejidad de la existencia.

La obra destaca por su mezcla de humor, rabia y ternura. A través de sus páginas, la autora expresa su descontento hacia los "canallas de siempre", al tiempo que rinde homenaje a aquellos que, con pequeños gestos, sostienen la vida. La convicción de que, cuanto peor se pone el mundo, más importante es proteger los buenos momentos, se convierte en el hilo conductor de esta obra.

Con un estilo que combina la inteligencia emocional y una mirada política aguda, Maruja Torres se reafirma como una de las grandes cronistas de su generación. Este libro, que no es una continuación de sus obras anteriores, se presenta como una aventura literaria en la que la autora nos recuerda que vivir de verdad sigue siendo la mejor forma de llevar la contraria.

La relevancia de esta obra radica en su capacidad para conectar con el lector en un momento en que la incertidumbre y la crisis son moneda corriente. La prosa de Maruja invita a reflexionar sobre la vida, el duelo y la resistencia íntima, convirtiendo su relato en un faro de esperanza en medio de la tormenta.

Ficha del libro: